FOMC會議5大觀察重點 揭升息時機

聯邦公開市場委員會（FOMC）將在本周召開為期2日的利率決策會議，並於台灣時間周四（16日）凌晨發布結論，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在日前Omicron疫情快速傳播之際，同時將「暫時性」從通膨拿掉，證實目前通膨高漲的問題已經影響消費市場，並觀察11月初決定的縮減購債行動（Taper）規模從每個月縮減150億美元是否加速，甚至是升息，必然造成股市震盪，但也代表經濟前景朝樂觀前進。

據MarketWatch報導，市場將關注會議結果當中的5大觀察重點，來判斷Fed的貨幣政策是否緩和或偏激。

第一，經濟學家預期，Fed預計將每月Taper的150億美元擴大至300億美元，代表貨幣寬鬆政策（QE）將在明年3月提早退場，Standard Chartered Bank北美總經策略長Steve Englander指出，若QE結束時間晚於4月中旬，代表縮減購債計畫偏鴿派。Steve Englander認為，應該會上調至250億美元，這將獲得多數Fed官員支持，QE結束時間真的延緩，代表升息周期開始也會跟著順延。

第二，Mizuho Securities USA首席經濟學家Steven Ricchiuto認為，Fed給出的美國國內生產毛額(GDP)將年增3.8%，這次可能會下修，通膨率將從先前預期的2.2%調升，Fed給出的通膨預期多少，將影響升息預期，市場認為明年將升息2~3碼。

第三，鮑爾日前已經將將刪除「暫時性」（transitory）從貨幣政策當中的通膨敘述刪除，那要如何表現最新展望？Renaissance Macro首席經濟學家Neil Dutta認為，Fed只會簡單敘述通膨「偏高」（elevated），鮑爾會強調這只是一次性的永久性物價調整，不會每年發生，並以持續性」（persistent） 來敘述通膨。

第四，Fed今年9月釋出的「點陣圖」（dot plot），18名票委有9名預期，最快可能在2022年開始升息，預期2022年1碼，2023年3碼，聯邦基金利率最終會調至1.8%。分析師預估，Fed將在這段期間升息9次，聯邦基金利率最終會調至2.5%，符合Fed的中性利率標準，也就是長期而言不會刺激或限制經濟成長的利率水位，有利於推動就業市場回溫。

最後一點，也就是利率前瞻指引，若依照過去鮑爾所強調，要等到就業市場回到疫情前水準、平均通膨率2%目標，聯邦基金利率都會維持在0～0.25%區間，CornerstoneMacro全球政策長Roberto Perli認為，若這次的FOMC會議覺得有必要更新指引，那可能會強調就業市場是否為升息的關鍵。

（中時新聞網 呂承哲）