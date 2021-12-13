美股｜道瓊跌320點 輝達特斯拉蘋果重挫

美股13日四大指數全倒，波音大跌3.74%，拖累道瓊走跌逾300點，科技股、晶片股殺聲隆隆，那斯達克指數跌逾1.3%。

投資人持續觀望新冠變種病毒株Omicron對經濟的影響，此外，美國聯準會（Fed）將於美東時間周三公布今年最後一場貨幣政策會議，市場也關注聯準會主席鮑爾會後將釋出的經濟與利率預測。

道瓊指數跌320.04點或0.89%，收35,650.95點。那斯達克指數跌217.32點或1.39％，以15,413.28點作收。標普500指數跌43.05點或0.91%，收在4,668.97點。費城半導體指數跌100.24點或2.56%，收3,814.43點。

科技股方面，僅臉書漲1.44％、特斯拉跌4.98％、蘋果跌2.07％、亞馬遜跌1.54％、谷歌跌1.33％、英特爾跌1.17％、網飛跌1.16％。

晶片股方面，輝達跌6.75％、超微跌3.43％、博通跌1.59％。

台股ADR方面，台積電跌2.27%、聯電跌2.82%、日月光跌3.09%。

經濟重啟概念股表現失色，航空股方面，聯合航空跌5.2%、美國航空跌4.9%、達美航空跌3.4%；郵輪股方面，嘉年華跌4.88%、皇家加勒比跌4.44%、挪威郵輪跌4.41%。

莫德納上漲5.8%，先前白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，施打第三劑新冠疫苗是「最佳防護」，但美國政府對於「完整接種」的定義並未改變。

輝瑞股價上揚4.6%，以色列研究員近日表示，施打輝瑞／BNT新冠疫苗第三劑，能有效對抗Omicron變種病毒株，保護效果顯著。

另一方面，投資人持續消化美國通膨數據，美國勞工部先前公布，11月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁揚6.8％，較10月的6.2％進一步揚升，刷新1982年6月以來最大年增幅，顯示美國通膨壓力毫無消退跡象。