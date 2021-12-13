首例Omicron死亡 英國升至四級警戒

為了遏止Omicron變種病毒擴散，英國12日將新冠疫情警戒等級從第三級提升至次高第四級，回到今年5月情況，令公衛體系面臨更嚴峻壓力。英國首相強生警告，英國已出現Omicron首宗死亡病例，擔憂兩劑疫苗無法提供足夠防護力，呼籲年滿18歲的民眾應在新年前接種加強劑。

英國疫情警戒共分五級，第一級最輕微、第五級最嚴重，後者代表醫療服務瀕臨崩潰。醫療專家警告，未來幾周住院人數恐激增，促使英國提高警戒等級因應。

醫療官員聲明指出：「初步證據顯示，Omicron病毒的傳播速度遠高於Delta病毒，且疫苗對於Omicron的效力減弱。」

英國於11月27日發現首例Omicron確診，目前染疫入院約10人、一人死亡。強生周一探訪倫敦帕丁頓（Paddington）附近一處疫苗接種中心時證實，目前已出現Omicron住院病例且至少一人死亡，呼籲大家千萬別輕忽。

在英國宣布提高警戒等級後，強生隨即對全國發表電視談話，警告「Omicron浪潮正襲來」，承諾加快第三劑疫苗施打，方法包括增設接種站與動用軍方協助等。

據上周五公布的研究顯示，疫苗對抗Omicron有症狀感染的效力，僅二劑會大大降低，但第三劑能將保護效果提升至逾70％。

英國政府希望在新年前為全部成人接種加強劑，但此目標並不容易達成，因為這等於每天須為100萬人施打疫苗，約是如今每日接種53萬人的兩倍。

英國政府13日表示，Omicron病毒正以「驚人速度」傳播，如今約占首都倫敦感染人數的四成。若照目前每2～3天確診翻倍速度蔓延，除非當局採取適當因應措施，否則到今年結束前，英國Omicron確診數恐達百萬。

為了防止疫情失控，強生在英格蘭推出「B計畫」，下令民眾在家工作、公共場所戴口罩，並實施疫苗通行證制度。但英國部分議員揚言要在周二議會中否決這些措施。

美確診人數突破5千萬大關

感恩節假期過後，美國新冠疫情再見升溫，全美多達35州過去7日平均新增確診人數高出感恩節之前。另外受Delta與Omicron病毒夾攻，根據路透社最新統計顯示，美國新冠病毒確診人數總計已正式突破5,000萬大關，死亡人數也超過80萬人。

美國在歷經兩個月的確診病例下滑後，最近兩周疫情又有升高趨勢。約翰霍普金斯大學的數據指出，到上周六（11日）為止的一周，全美平均每日新增確診病例數約為11.9萬人，明顯高出10月底的近7.1萬人。

當中又以氣候較冷的地區，像是佛蒙特州、新罕布什爾州與密西根州等新增確診人數最多。此外自11月底感恩節假期以來，住院人數也攀升了兩成。

總計過去一個月，美國染疫病歿人數增加4.6％，也導致死亡人數在周日（12日）突破80萬人關卡。

流行病學家解釋，天氣變冷，民眾傾向在室內活動，導致新冠病毒更容易擴散。

鑒於Omicron確診病例在美國逐漸增加，各州州長與公衛官員正在評估感恩節旅遊與室內群聚對疫情造成的衝擊。不過美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（RochelleWalensky）認為，雖然美國近半數州都已經看到Omicron病例的出現，但目前通報病例中，高達99％仍是Delta病毒。

隨著耶誕假期將至，美國官員目前多避免再度實施防疫限制，取而代之是持續呼籲民眾趕緊接種疫苗，包括第三劑加強劑。另外還要求民眾應該掌握共度佳節的親友疫苗接種狀況、進行快篩與持續戴口罩等。根據美國政府統計，目前全美約有14％接種第三劑疫苗。