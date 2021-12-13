標普500企業Q3庫藏股金額 破紀錄

根據標普道瓊指數公司數據，標普500企業第三季買回2,345億美元的自家股票，打破2018年第四季締造的2,230億美元紀錄。專家預料，此波庫藏股熱潮還未消退，本季料再創新高。

企業熱烈買回自家股票，為今年美股帶來挹注。標普500指數今年累漲逾25％，共67次締造新猷。

標普道瓊指數公司資深指數分析師席爾法布雷特（Howard Silverblatt）指出，接下來企業還會實施更多庫藏股，預計第四季買回自家股票規模將上看2,360億美元。

今年多家大型企業皆宣布回購自家股票。身為標普500指數成份股的微軟在9月表示，董事會已通過多達600億美元的庫藏股計畫。租車公司赫茲（Hertz）近期表示，將買回最高20億美元的股票，科技大廠戴爾則規劃啟動50億美元的回購股票計畫。

實施庫藏股是股市不斷飆高的助力之一。受惠於提振經濟的貨幣與財政政策支持，資產價格持續走升。分析師預估，2021年標普500企業獲利增長45％。

投資人本周將密切關注聯準會為期兩天的例會，官員們可能會讓縮減購債計畫加速進行，也可能透露更多明年升息的資訊。

在疫情爆發初期，企業為了保留現金而縮減買回自家股票，使得標普500企業在2020年第二季庫藏股規模由第一季的將近1,990億美元大幅萎縮至不到890億美元。但此後企業執行庫藏股金額就逐季回升，今年第二季再度接近1,990億美元。