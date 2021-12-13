疫情淨零迎耶誕 澳昆士蘭7月以來首開邊界

就在澳洲準備於繁忙的耶誕假期期間，讓國內大多數地區進行免隔離旅行之際，疫情淨零的昆士蘭州今天對所有接種過疫苗者開放州界，暌違近5個月來首見。

路透社報導，電視畫面顯示，早在相關限制於今天凌晨一時（台灣時間12日晚間10時）正式鬆綁前，就有數以百計車輛在新南威爾斯州（New South Wales）與昆士蘭南部邊界大排長龍。

澳洲人口第3大州昆士蘭今年7月關閉毗鄰新南威爾斯州的邊界，稍後又禁止來自維多利亞州的民眾進入，以防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Delta疫情爆發；Delta病毒已在澳洲東部肆虐數個月之久。

澳洲航空公司（Qantas）表示，今天將載運近一萬名旅客進出昆士蘭州的大約100個航班，大多都已客滿。

南半球國家澳洲將於幾天後開始放暑假，州界鬆綁有助昆士蘭州旅行業者找回飽受疫情衝擊的商機。

儘管有新變異株Omicron威脅存在，但澳洲疫苗覆蓋率達標後，國內各州一直在鬆綁邊界限制規定。

澳洲迄今累計近22萬9,000例確診、2,104人不治，遠低於許多已開發國家。截至目前，澳洲已發現約70人感染Omicron變異株，主要都在雪梨。

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