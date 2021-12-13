拚2025淨零 恆天然砸27億美元優化乳製品 工商時報 陳怡均 2021.12.13 全球最大乳製品出口商恆天然（Fonterra）13日（周一）宣布，將2030年以前投資約40億紐西蘭元（約27.2億美元）打造更高價值牛乳產品。圖／新華社 全球最大乳製品出口商恆天然（Fonterra）13日（周一）宣布，將2030年以前投資約40億紐西蘭元（約27.2億美元）打造更高價值牛乳產品，俾以提升成長和減少排放。 這家紐西蘭乳製品巨擘高層預期，未來十年將透過出售資產和提升獲利回饋投資人10億紐元，並且目標在2050年達到淨零碳狀態。 恆天然上周甫獲得1萬多名農民股東的核准，將執行最新資本結構。受到全球供應吃緊，該公司近來看好短期到中期的產品需求勁升。 延伸閱讀 航運商出殺手鐧 明年運價恐一漲不回頭 長賜輪通過蘇伊士運河 埃及解除緊急狀態 PCB擴產 4家設備廠同樂 26檔ETF本月配息 最高衝6％ 2021財經大事回顧 新冠戰役再起 打炒房緊箍咒 台股512驚魂記 電力off噩夢 塞港蝴蝶效應 大斷鏈的時代 金融業併購風 中國監管風暴 CPTPP敲門磚 台積電全球夯 元宇宙是什麼 通膨暗潮洶湧 加密貨幣爭鳴 1.5度C救地球 習拜強權對話 乳製品恆天然淨零