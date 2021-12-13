英相強生：Omicron巨浪來襲 速打第3劑

英國首相強生今天警告，英國面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株「巨浪」侵襲，兩劑疫苗將不足以遏阻疫情，因此決定加速施打追加劑。

強生（Boris Johnson）政府原定目標是明年1月底前，為英格蘭地區18歲以上者施打追加劑。

但強生表示，目標提前1個月到12月底，理由是第3劑覆蓋率不高，Omicron變異株疫情恐會導致住院人數增加，讓國民保健署（NHS）難以負荷，並且可能不幸導致許多人病故。

由於Omicron變異株感染病例「驟增」，英國政府醫療專家稍早將「冠狀病毒疾病警戒系統」（COVID Alert Level）等級3提升至次高的等級4。強生表示，必須加速推動施打追加劑作業，因為科學界還不確定Omicron變異株嚴重程度。

路透社報導，強生在今晚電視聲明中說：「Omicron巨浪來襲。現在的情況明顯是兩劑疫苗根本不足以提供我們所需要的保護力。」

強生還說，已知Omicron變異株傳染力比其他變異株強很多，如果未打追加劑的民眾成了防疫破口，國民保健署將難以因應住院人數增加的情況。

強生說：「英格蘭地區符合資格的18歲以上者全都有機會在新年前接種追加劑。」

根據10日公布的資料分析結果，只打兩劑疫苗，對防止Omicron變異株感染後出現症狀的防護力大幅降低，但打了第3劑疫苗，防護可大幅回升到約7成。

為加速達成接種目標，英國將派軍事規劃小組協助，並開設新的疫苗接種站。

法新社報導，英國今天通報新增1239起Omicron變異株確診病例，累計3137例，比昨天累計的1898例增加65％。

強生形容Omicron變異株蔓延是「緊急狀態」，英國Omicron確診病例每2、3天就翻倍。

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