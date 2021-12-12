美國壽險理賠金額 創百年來最大增幅

美國去年爆發新冠疫情後，累計確診與死亡數均是全球最高，讓去年壽險業身故保險理賠金額創一個世紀來最大增幅，保單銷售額創25年來最大增幅。

美國壽險理事會（ACLI）表示，2020年身故保險理賠總金額年增15.4％至904.3億美元，大部份跟新冠疫情有關，為1918年流感大流行讓理賠金飆增41％後的最大增幅。

美國去年初爆發疫情後，全年累計確診逾2,000萬人，累計死亡逾38.5萬人。若拉長至今年12月8日計算，累計確診逾5,042萬人，累計死亡近81.4萬人。

由於今年來因染疫而死亡人數，較去年增加逾一倍，外界估計今年身故理賠金總額將超過去年。

儘管如此，疫情對壽險業的衝擊沒外界在爆發初期預測那麼嚴重。因為許多染疫死亡人士年紀較大，其保險金額通常低於有工作的中壯年人士。後者有公司保險和自己的保單。更重要是，並非所有年長死者都有投保。

紐約人壽資深保險員利賓考特（Don E. Lippencott）說，去年他有23名保戶去世，是往年約10人到12人之間的一倍，因為其中10名保戶是染疫而死，大部份年齡在八九十歲之間，壽險投保金額在5萬美元到300萬美元之間。

死亡威脅讓壽險業保單大賣。ACLI指去年保單銷售額創25年來最大增幅，加上股市等金融行情大漲，為保險公司投資績效進補，使去年保險業總資產成長7.7％至8.2兆美元。

但Delta變種病毒令美國疫情出現變化。疾病管制與預防中心（CDC）指去年染疫而死者，80％為65歲或以上。今年來這年齡層比率下降至69％，45歲到64歲間的比率卻上升至25％。

研究公司Limra指今年1月到9月，壽險業新保單的保費金額，較去年同期增加18％，創25年來同期最大增幅。