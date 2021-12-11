防Omicron 第3劑打BNT防護力升至7成

英國衛生安全局（UKHSA）10日表示，COVID-19疫苗追加接種第3劑，對Omicron變異株的防護可大幅回升到約7成；英國政府的科學家憂心Omicron月中就會成為當地流行株。

路透社報導，這項來自實際環境分析所得初步結果，算是實驗室研究以外對Omicron變異株防護力的最早資料。早先一些實驗室研究顯示疫苗對Omicron的中和抗體呈現降低。

英國衛生安全局免疫部門主管拉姆齊（Mary Ramsay）說：「這些早期評估指出在打完第2劑後幾個月，感染Omicron變異株風險比Delta變異株更大，不過對目前的相關評估應謹慎看待。」拉姆齊還說，預計疫苗對防止感染Omicron後產生重症的防護仍高。

「資料顯示重症風險在接種追加劑疫苗後大幅降低，因此我敦促每個符合資格者追加接種加強針。」

這份581人例確診Omicron變異株的分析顯示，2劑AZ疫苗或2劑輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗，對Omicron的防護力比對Delta株低很多。

然而2劑AZ者第3劑追加輝瑞/BNT疫苗，對防止Omicron感染後出現症狀的防護力約可回到70%；原本2劑輝瑞/BNT者第3劑再追加相同疫苗，防護力則約75%。

而打完第3劑後，對Delta變異株的防護力估計約可達90%。

英國衛生安全局重申，發現Omicron變異株傳染力比Delta變異株強，感染風險增加3到8倍，另有2項尚未公開發表的英國研究和3項國際研究也顯示，比起用於研發疫苗的原始病毒株，疫苗在對Omicron株的中和抗體減少20到40倍。

英國衛生安全局表示，雖然尚未出現Omicron變異株導致死亡病例，目前尚無足夠的數據來評估Omicron變異株嚴重性。

英國官員聲稱，有證據顯示Omicron在英格蘭地區的成長速度遠快於Delta，到這個月中，感染Omicron的病例預計將占新增確診者的一半。

「紐約時報」指出，英國政府的科學家在今天公布的研究裡發現，打完2劑輝瑞/BNT疫苗4個月後，對預防感染Omicron後出現症狀的防護力只剩35%，補打第3劑輝瑞/BNT後可拉回到75%。打完2劑AZ者，幾個月後對Omicron則幾無保護力，補打一劑輝瑞/BNT後可拉回到約71%。

不過研究人員仍預期，目前的疫苗仍可防止Omicron帶來大量住院與死亡。

但Omicron的傳染力遠高於Delta似已益發明確，與Omicron確診者密切接觸後的染疫機率，是密切接觸Delta確診者的2倍。

倫敦帝國學院流行病學家佛格森（Neil Ferguson）表示，根據他的團隊與英國一些其他研究，Omicron能躲過人體免疫系統是對比其他變種的優勢。

世界衛生組織（WHO）本週表示，部分證據顯示Omicron引發的症狀比Delta輕。但科學家警告，即便如此，以英國每2.5天就讓確診翻倍的情況看，Omicron仍很可能讓各國出現醫療系統不堪負荷。

佛格森說，縱使Omicron的重症率僅約Delta的一半，電腦模型分析仍顯示，一旦成為流行株，英國可能每天新增5000人住院，遠高於先前疫情峰值時的情況。科學家們憂心Omicron會進而壓縮其他病患的救治空間。

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