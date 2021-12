千萬別吃飯店免費早餐？前老員工大爆料

美國一名離職飯店員工日前拍攝影片,奉勸大家別吃便宜旅館提供的免費早餐,直言衛生條件糟糕到超乎想像,讓她噁心到想吐。

綜合《紐約郵報》(New York Post)、英國《太陽報》(The Sun)報導,36歲飯店前資深員工奧古絲都(Brandi Augustus)於2005年進入旅館業,15年工作經歷中分別在高級連鎖飯店及便宜旅館打轉過,擔任過櫃台及夜間稽核(Night Auditor)等職位。

她11月拍攝TikTok短影片,踢爆便宜旅館提供的免費早餐衛生條件不佳,如「歐陸式早餐」(continental breakfast),呼籲民眾千萬別吃,這支影片隨後爆紅,至今已經吸引超過150萬人次觀看。

奧古絲都在影片中說,如果旅館提供歐陸式早餐或蛋、鬆餅等品項,「別吃那些屎。」

她提到曾有一名夜間稽核同事教她如何在一個晚上只用「一張紙巾」擦拭包括桌子、抹刀、碗在內等所有器具,她形容「超噁」,這名同事還強調這麼做是為了「友善環境」。

奧古絲都受訪時表示,旅館處理麵包、鬆餅的方式讓她不得不拍攝影片告誡大家。包括早餐吧當天剩下的麵包和糕點經常「回收使用多天」,旅館也未要求住客在取餐前戴手套或洗手,她哀嚎:「誰知道多少雙手碰過。」

此外,旅館也沒有經常清理鬆餅機,甚至重複使用剩餘的麵糊,直到「聞起來有啤酒味」。

奧古絲都指出,「當我被指示去聞糕點麵糊,以確認沒有壞掉時,我的希望全破滅了」,「這完全讓我想吐,麵糊飄出些微氣味,但是容器裡還有一半以上的麵糊,所以比起丟掉舊麵糊,我被告知加入新麵糊,這樣味道就散掉了。」

她餘悸猶存回憶:「那個味道就是細菌在繁殖。」

她也建議民眾避開早餐吧的肉類,「香腸不應該是灰色的,別再吃灰色香腸了。」

奧古絲都稱曾向旅館經理通報早餐吧的衛生問題,但是沒有獲得回應,「他們不在意,他們會說通過衛生檢測,所以不會太差。」

她也未向衛生機關通報,稱稽核員永遠不會在她當班時來檢查,也擔心自己當抓耙子下場會很慘。

不過她也提供建議,教民眾如何避免在免費早餐吧中踩雷,例如選擇未開封的糕點。

奧古絲都後來離開旅館業,她說現在訂房時都會選擇入住可以訂製早餐的旅館。

(中時新聞網 吳映璠)

