千萬別吃飯店免費早餐？前老員工大爆料

飯店早餐示意圖，與本文無關。圖／摘自網路YouTube影片

美國一名離職飯店員工日前拍攝影片，奉勸大家別吃便宜旅館提供的免費早餐，直言衛生條件糟糕到超乎想像，讓她噁心到想吐。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《太陽報》（The Sun）報導，36歲飯店前資深員工奧古絲都（Brandi Augustus）於2005年進入旅館業，15年工作經歷中分別在高級連鎖飯店及便宜旅館打轉過，擔任過櫃台及夜間稽核（Night Auditor）等職位。

她11月拍攝TikTok短影片，踢爆便宜旅館提供的免費早餐衛生條件不佳，如「歐陸式早餐」（continental breakfast），呼籲民眾千萬別吃，這支影片隨後爆紅，至今已經吸引超過150萬人次觀看。

奧古絲都在影片中說，如果旅館提供歐陸式早餐或蛋、鬆餅等品項，「別吃那些屎。」

她提到曾有一名夜間稽核同事教她如何在一個晚上只用「一張紙巾」擦拭包括桌子、抹刀、碗在內等所有器具，她形容「超噁」，這名同事還強調這麼做是為了「友善環境」。

奧古絲都受訪時表示，旅館處理麵包、鬆餅的方式讓她不得不拍攝影片告誡大家。包括早餐吧當天剩下的麵包和糕點經常「回收使用多天」，旅館也未要求住客在取餐前戴手套或洗手，她哀嚎：「誰知道多少雙手碰過。」

此外，旅館也沒有經常清理鬆餅機，甚至重複使用剩餘的麵糊，直到「聞起來有啤酒味」。

奧古絲都指出，「當我被指示去聞糕點麵糊，以確認沒有壞掉時，我的希望全破滅了」，「這完全讓我想吐，麵糊飄出些微氣味，但是容器裡還有一半以上的麵糊，所以比起丟掉舊麵糊，我被告知加入新麵糊，這樣味道就散掉了。」

她餘悸猶存回憶：「那個味道就是細菌在繁殖。」

她也建議民眾避開早餐吧的肉類，「香腸不應該是灰色的，別再吃灰色香腸了。」

奧古絲都稱曾向旅館經理通報早餐吧的衛生問題，但是沒有獲得回應，「他們不在意，他們會說通過衛生檢測，所以不會太差。」

她也未向衛生機關通報，稱稽核員永遠不會在她當班時來檢查，也擔心自己當抓耙子下場會很慘。

不過她也提供建議，教民眾如何避免在免費早餐吧中踩雷，例如選擇未開封的糕點。

奧古絲都後來離開旅館業，她說現在訂房時都會選擇入住可以訂製早餐的旅館。

文章來源：Ex-hotel worker reveals vile reasons to avoid continental breakfast

文章來源：FOOD HORROR Ex-hotel worker reveal foods you should never eat at the buffet breakfast – including sausages, bread and pastries

（中時新聞網 吳映璠）

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