美國11月CPI年增6.8％ 創1982年來最高

美國勞工部公布，11月消費者物價指數(CPI)比去年同期勁揚6.8％，較10月的6.2％進一步揚升，刷新1982年6月以來最大年增幅，顯示美國通膨壓力毫無消退跡象。

若與前月比較，11月CPI成長0.8％，略低於10月的0.9％。 （工商 蕭美惠）

市場需求強勁與供應鏈中斷持續帶動美國通膨走高，根據勞工部10日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增6.8％，創下近40年新高紀錄。市場憂心通膨躥揚可能促使聯準會（Fed）加速緊收貨幣。

勞工部報告顯示，11月CPI經季調後年增6.8％，遠遠高於10月的年增6.2％，亦超越市場預期的年增6.7％，創下1982年6月以來新高紀錄；當時的數據跨越7％。美國通膨已連續6個月超過5％。

扣除波動性較大的食品與能源項目，11月核心CPI年增4.9％，升幅大幅高於10月的年增4.6％，創下1991年6月以來最高水準。

與10月相比，11月CPI經季調後月增0.8％，與10月的月增0.9％相去不遠，亦高於市場預期的月增0.7％。11月核心CPI月增0.5％，低於10月的月增0.6％，符合市場預期。

美國11月汽車、租金和家具價格皆上漲，部分能源價格出現下滑跡象，但汽油價格已連續兩個月上漲6.1％。

最新CPI數據再次反應供應鏈中斷對美國企業與家庭的打擊。11月塞港和商品短缺的情形略見緩和，但依然對復甦形成壓力。

美國通膨居高不下已經不是新鮮事，投資人更關心的是聯準會的反應，市場預期聯準會可能加快縮減購債腳步，並將升息時程提前。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）亦對通膨走高逐漸感到憂慮，鮑爾12月初赴國會作證時的鷹派言論，讓市場預期聯準會可能加速收緊貨幣政策。聯準會將於12月14至15日召開貨幣政策會議。

Brown Advisory固定收益部門主管格拉夫（Tom Graff）表示，通膨升溫將不利美股後市，若是通膨已經嚴重到迫使聯準會加快緊縮貨幣步伐，未來幾個月美股可能出現修正。

（工商 顏嘉南）