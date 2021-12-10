富豪聯手Northvolt 建電池研發中心

富豪汽車與瑞典同鄉的電動車電池製造商Northvolt將共同在瑞典成立一合資的研發中心，作為300億瑞典克朗(約33億美元)投資計畫的一部分。

Northvolt曾在今年六月宣布，將成立一合資公司，致力於開發電動車電池，包括建立一家電池製造工廠，以及一個研發中心。

富豪周五說，兩家公司已經簽下具約束力的合資協定，研發中心位在瑞典Gothenburg市，明年開始營運。

富豪執行長Hakan Samuelsson說，與Northvolt合作將確保公司能獲得次世代高品質的電池和永續供應。富豪已經宣布到2030年只賣純電動車。

Northvolt說，預計在2022年初將確定新的電池工廠在歐洲的位址，年產能可能高達50吉瓦時(GWh)。

富豪汽車今年10月已經在瑞典股市IPO。

Northvolt最大股東為福斯集團。目前福斯和BMW都已經與Northvolt簽下電池供應的長期合約。

Northvolt目前在歐洲的電池市占為20%，主要目標是與寧德時代和樂金化學展開競爭。迄今為止，與Northvolt簽訂供應合約的汽車製造廠幾乎都來自歐洲。

（時報資訊 張朝欽）