英特爾CEO基辛格 下周將拜會台積電高層

雖然英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）日前針對美國補貼半導體產業一事與晶圓代工台積電針鋒相對，但據外電消息，基辛格將於下周到訪台灣及馬來西亞，包括到台灣與台積電洽談包括3奈米的晶圓代工合作事案，可望與台積電董事長劉德音見面，同時也將赴馬來西亞視察英特爾在當地的封測廠營運。不過，英特爾及台積電均對此表示不予評論。

據外電消息，基辛格將在下周造訪台灣及馬來西亞，這是他接任執行長以來首度造訪亞洲。基辛格此次來台主要目的是造訪台積電，應該會與台積電董事長劉德音見面，雙方將針對晶圓代工合作事宜進行討論。而基辛格離台後將繼續造訪馬來西亞，主要是視察英特爾在當地封測廠營運，以及了解新冠肺炎疫情對封測生產鏈的影響情況。（工商時報 涂志豪）

根據中央社9日引述外電報導，英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）下周將訪問台灣和馬來西亞參與會談，此行凸顯亞洲製造業對他力圖扭轉英特爾命運的重要性。知情人士透露，他的行程將包括與台積電高層會談。

英特爾執行長基辛格8日投書美國有線電視新聞網（CNN），強調通過《美國晶片法案》的重要性，他雖然沒有特別點出不該補助台積電等亞洲半導體廠商，但強調半導體和技術產業供應鏈大多位於亞洲，未來的風險遠大於目前所經歷的短缺問題，而晶片法案將提供激勵美國國內晶片生產所需的支持，幫助重新建立美國的技術領先地位並確保獲得半導體。

此外，針對季辛格批評台灣不是穩定的地方，呼籲美國應支持本土企業，不應該力挺台積電，台積電創辦人張忠謀則回應，英特爾把台積電當對手，但「季辛格在剩下的5年時間，不可能打敗台積電」。

中央社引述消息稱，英特爾既需要台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）的先進製造服務，又計畫在所謂的代工業務中與台積電競爭，這對季辛格（Pat Gelsinger）來說是很難拿捏的平衡；此行將是季辛格今年稍早出任英特爾執行長以來首度訪問亞洲。

他近來公開遊說美國政府將補助晶片業的資金僅提供給國內企業，主張台積電、三星電子公司（Samsung Electronics Co.）等外國製造商不該透過美國正在推動的晶片法案（CHIPS Act）獲得資金。台積電和三星都計畫在美國設廠。

季辛格先前表示，先進製造業集中在台灣是一種戰略風險。英特爾和台積電不予置評。（工商時報數位編輯、中央社）