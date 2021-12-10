我邦交國剩14個 這2國被點名有斷交危機

尼加拉瓜共和國今突宣布與台灣斷交，聲明承認世界上只有一個中國。尼加拉瓜宣布斷交後，目前台灣剩14個邦交國，有媒體觀察，近期包括梵蒂岡和宏都拉斯都傳出邦交不穩的訊息。

尼加拉瓜宣布與台灣斷絕外交關係，是總統蔡英文總統任內的第8個斷交友邦。對此，外交部鄭重聲明：為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。據綜合媒體報導，除尼加拉瓜外，梵蒂岡和宏都拉斯都傳出邦交不穩的訊息。

義大利最大報《晚郵報》（Corriere della Sera）於10月24日獨家披露稱，美中角力持續不斷，梵蒂岡夾在中間很為難，大陸正在施加壓力，要求教廷與台灣斷交換取中梵建交，教廷則堅持「先在北京設大使館，再談台梵關係」，而大陸並未退讓，使得情勢陷入僵持。對此，我外交部強調，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通，會持續推動與教廷及天主教會的合作，深化台梵基於共享理念的長久邦誼。

此外，中美洲友邦宏都拉斯上月底舉行總統大選，曾經揚言要與台灣斷交的卡蕬楚（Xiomara Castro）贏得選舉，引發外界關注，不過，外交部長吳釗燮8日在立法院備詢表示，卡蕬楚團隊已經有向台灣保證，邦交不會受到影響。

（中時新聞網 陳弘美）