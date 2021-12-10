通膨壓力狂襲 自行車漲價跑得快

全美企業經濟協會（NABE）在最新報告預期今年第四季美國通膨率擴大至6％，歐元區11月消費者物價指數（CPI）創下30年新高紀錄，自行車產業已提前反映通膨壓力，在原物料價格飆漲、供應鏈問題與塞港缺櫃夾殺之下，市場研究機構NPD數據顯示，9月份一輛新自行車在美國的平均售價為346美元，比2020年上漲28％，比2019年的平均售價高出54％。

據《華爾街日報》報導，Bike Mart 的業者甚至預估，2022年耶誕節需要的自行車75％到80％已下訂單，但與供應商的最終價格尚未達成共識，預計這些型號將比今年銷售的型號貴8％到10％。

新冠疫情大幅改變歐美的生活與通勤模式，單車具有環保、開放式移動又兼具運動健身的效果，在疫情期間需求大增，德國民眾騎乘自行車的時間較疫情前成長兩倍，美國的自行車騎乘人口則是成長20％。市場旺盛的需求亦反映於台灣出口趨勢上，2020年電動自行車產業出口值為9.87億美元，較2019年成長18％：自行車與體育用品產業的總出口額亦比2020年成長13％，達24億美元。

斷鏈缺料成本提升

受惠自行車、電動自行車疫後需求熱度持續不退，台灣廠「自行車雙雄」巨大集團與美利達出口規模與歐、美及大陸等市場銷售業績，均顯著成長，但巨大第三季零件供應不及，獲利創下近六季低點。美利達集團在大陸及歐、美等三大主要市場，第三季也因供貨吃緊及經銷商庫存水位偏低，以及台灣母公司缺料、缺貨櫃及船運安排等因素，影響生產及出口。

歐美國家、甚至亞洲地區，目前自行車庫存水位普遍降到史上新低，進入第四季以來，即便是淡季廠商仍積極備貨，整車廠與零件廠仍面臨缺料、缺櫃、原物料價格飆漲、供應鏈生產不順等種種難題；Omicron變異株的出現，讓全球自行車廠商預期供應鏈問題短期難以紓解，消費者需求也不會消退，為了彌補更高的組件和運輸成本，勢必提高價格因應。

英國脫歐擾亂供應

《華爾街日報》報導，根據官方通膨統計數據，英國2021年10月的自行車價格比2020年初高出26％。該國於2020年1月31日離開歐盟，重新制定貿易協定。在大多數情況下，英國脫歐不會對從歐盟進口的自行車或零部件徵收關稅，儘管它確實擾亂了歐盟製造商的供應。

歐盟統計局公布的官方通膨統計數據，德國10月份的自行車價格比2020年1月高出9％。在瑞典和波蘭，同期價格分別上漲15％和13％。立陶宛增長了16％，匈牙利增長了19％，斯洛維尼亞增長18％。

全球通膨壓力持續升高，不少人認為1974～1981年曾發生的停滯性通膨將捲土重來，也有人認為這只是暫時的現象，隨著對商品的需求消退和全球供應鏈問題解決，通膨壓力不會持久；但自行車廠商已出現預期心理，把成本轉嫁給消費者。

自行車業 滿手訂單業績夯