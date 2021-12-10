美領失業金人數大降 這商品反彈被看好

美國首次申請失業救濟的人數降至52年新低，勞動力市場大幅增長。美國勞工部資料顯示，上周首次申請失業救濟人數少了4萬3千人，至18萬4千人，低於上個星期修正後的預期22萬7千人。

對於面臨持續的拋售壓力，黃金市場對最新的勞動力市場資料反應平平。RJO期貨(RJO Futures)公司的資深策略分析師Bob Haberkorn表示:「申請失業救濟人數低於預期，加上美元走強，正在拉低金價，但也有投資者在等待CPI資料。如果通膨數字很高，那麼金價就會反彈，往每盎司1800美元前進。」

根據資料來看，通貨膨脹的壓力似乎已經失控，6月份CPI為5.4%時，通貨膨脹率開始微幅上升。在7月～9月，通貨膨脹率一樣維持在這附近。到了10月份，一切都改變了，當時CPI預測顯示將大幅上升至5.8%。但實際資料出來結果遠高於預期，達到6.2%，這是自1990年11月以來首次出現這麼高的通膨壓力。

從2020年10月開始，美國聯準會(Fed)一直維持著一項經過調整的任務，即讓通膨壓力加劇，而不是實現最大就業。他們相信當時的通膨壓力是暫時的，會迅速回到可接受的水準。直到今(2021)年11月30日，美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)承認他們錯估情勢，他從美國聯準會的詞彙表中刪除了「暫時」一詞，並預期高通膨將維持到明(2022)年中。

值得觀察的是，長期的高通膨美國聯準可能會需要耗費數年時間才能得到控制，基於這一點，分析師預計金價有望出現強勁反彈。

（旺得富理財網 柯冠廷）