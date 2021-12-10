剩14個邦交國 外交部聲明斷交尼加拉瓜

外交部上午7點30分發出重要聲明指出，尼加拉瓜共和國於台北時間2021年12月10日決定片面終止與我國外交關係，我國政府至感痛心與遺憾。為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。

外交部強調，台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧德嘉總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。

台灣身為國際社會的一份子，有權利與其他國家交流發展外交關係，我政府將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取我國應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。（工商時報 彭媁琳）

尼加拉瓜二度與中華民國斷交 都是奧蒂嘉主政

尼加拉瓜政府今天宣布與中華民國斷絕外交關係。這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。

奧蒂嘉現年76歲，原本是左派反政府陣線的領導者，1979年取得政權後，於1985年12月首次中斷與中華民國55年的外交關係，並承認北京，直到1990年查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，再度承認中華民國。

2006年奧蒂嘉再次當選總統，此後對台灣的態度曖昧，尼加拉瓜被視為可能倒向中國的中美洲國家之一。尼加拉瓜轉向後，中華民國台灣的邦交國減為14個，包括8個拉丁美洲和加勒比海國家。

尼加拉瓜：中華人民共和國是唯一代表全中國的合法政府

尼加拉瓜政府今天宣布與中華民國斷絕外交關係，轉向支持北京當局，承認中國共產黨的一個中國原則。

路透社報導，尼加拉瓜外交部在西班牙文和英文聲明中說：「中華人民共和國是唯一代表全中國的合法政府，而台灣是中國領土不可分割的一部分。」

「尼加拉瓜共和國政府今天斷絕與台灣外交關係，並停止任何接觸或官方關係。」（中央社）

圖為台灣在拉丁美洲及加勒比海地區的邦交國。圖／取自外交部官網