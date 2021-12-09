歐股｜四大指數全倒 UniCredit跳漲逾10%

市場關注新冠變種病毒株Omicron疫情及美國通膨數據，英國宣布英格蘭地區實施今年夏天解封以來最嚴防疫措施，動搖市場信心，高估值科技股續挫，油價下跌拖累能源股走勢。

倫敦FTSE 100指數跌15.79點（或0.22％），收7,321.26點。法蘭克福DAX 30指數跌47.83點（或0.3％），收15,639.26點。巴黎CAC 40指數跌6.34點（或0.09％），收7,008.23點。泛歐指數STOXX 600跌0.37點（或0.08％），收476.99點。

英國首相強生（Boris Johnson）9日宣布英格蘭地區再度實施防疫措施，為今年夏天解封以來最嚴格，包括在家工作、加強室內戴口罩等規定。

德國統計局9日公布，10月出口額較前一個月增加4.1％，大於華爾街預期的1.1％增幅。10月進口額也較前一個月增加5.0％，使10月貿易順差達到125億歐元（約142億美元）。若與去年2月德國實施防疫限制前相比，今年10月出口額成長3.8％，進口額也成長13.5％。

美國上周（12月4日止）初領失業救濟人數較前一周下滑4.3萬人至18.4萬人，創下1969年以來最低紀錄。

美國勞工部將於10日（周五）發布11月消費者物價指數（CPI），經濟學者估年增率為6.7%，如果預估為真，將創1982年6月以來新高紀錄。

總部位於米蘭的歐洲銀行裕信銀行（UniCredit）跳漲近11%，該銀行先前宣布，計畫在2024年前向股東支付至少160億歐元（181.1億美元）的股票回購和股息。