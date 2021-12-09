美股｜那指費半慘摔 特斯拉崩逾6％

美股市場焦點轉移至將於美國時間周五（10日）公布的11月消費者物價指數（CPI）數據，美股三大指數中止連續三天漲勢，晶片股、科技股殺聲隆隆，那斯達克跌1.71%、費半指數跌2.14%，特斯拉崩6.10%、超微跌4.92%、輝達跌4.20%，台股ADR日月光跌3.75%、聯電跌3.08%、台積電跌1.89%。

道瓊指數跌0.06點，收35,754.69點。那斯達克指數跌269.62點或1.71％，以15,517.37點作收。標普500指數跌33.76點或0.72%，收在4,667.45點。費城半導體指數跌84.93 點或2.14%，收3,879.52點。

AXS Investments CEO巴蘇克（Greg Bassuk）表示，投資人持續關注經濟數據，作為判斷聯準會（Fed）是否會加快、擴大縮減購債的依據。

旅遊概念股近幾個交易日表現亮眼，但周四（9日）走低，嘉年華（Carnival）跌1.64％、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）跌1.65%。Expedia跌1.53%、Booking Holdings跌1.72%。景順動態休閒娛樂ETF下跌1%。

美國航空（American Airlines）跌0.4%、波音跌1.63%，美國航空表示因為正在等待波音夢幻客機交機，將縮減航班。

美國勞工部將於10日（周五）發布11月消費者物價指數（CPI），經濟學者估年增率為6.7%，如果預估為真，將創1982年6月以來新高紀錄。

市場心理已預期CPI數據走升，有些經濟學家甚至預期包括食品和能源在內的總體CPI年升幅可能超過7%。

美國上周（12月4日止）初領失業救濟人數較前一周下滑4.3萬人至18.4萬人，創下1969年以來最低紀錄。波動較為平緩的4周初領失業救濟平均人數也在上周降至21.9萬人，是去年3月以來最低點。今年以來隨著疫情趨緩，勞工陸續重返職場，而企業為了應付龐大需求也努力留住員工，使初領失業救濟人數持續下滑。11月27日為止一周內，請領失業救濟逾一周的人數較前一周增加3.8萬人，達到199萬人，高於市場預期的 191 萬人。