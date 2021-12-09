美眾議院壓倒性通過禁新疆產品法案

美國眾議院緊盯中國新疆議題，於8日以壓倒性優勢通過三項決議，其中包括「防止強迫維吾爾族勞動法案」，禁止從中國新疆地區進口產品。該法案將建立「可反駁的推定」，直接認定所有新疆商品皆透過強迫勞動製造。

路透報導，全球大部分太陽能電池板材料來自新疆，該法案恐使拜登政府推動可再生能源議程的情形變得更加複雜，但眾議院最終仍以428比1的壓倒性優勢通過該法案。

此外，眾議院8日還以龐大的優勢通過另外兩項與中國和人權有關的措施。包括以428比0的投票結果通過決議，認為國際奧委會與中國政府合作，違反人權承諾。

另以427票贊成1票反對的結果，通過第三項決議，譴責中國對維吾爾族和其他宗教及少數民族群體實施的「持續種族滅絕和反人類罪」，並呼籲在聯合國採取行動。（工商時報 楊晴安）

美國聯邦眾議院今天通過禁止進口中國新疆強迫勞動產品的法案。華府持續反制北京當局打壓維吾爾族穆斯林等少數族群的行徑。

路透社報導，眾議院以428票贊成、1票反對的壓倒性結果通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。

法案現在必須送交參議院表決通過，並由美國總統拜登簽署才生效。

拜登政府6日剛宣布，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪及其他侵犯人權行為，美國不會派出外交或官方代表出席2022年2月的北京冬奧。

民主黨掌控的眾議院今天也壓倒性通過另外兩項與中國人權有關的措施。

眾議院以428票贊成、0票反對的結果通過決議，指稱國際奧林匹克委員會（IOC）與中國政府合作，違反了自身的人權承諾。

眾議院以427票贊成、1票反對的結果通過另一項決議，譴責中國持續對維吾爾人和其他宗教及少數群體犯下種族滅絕和違反人道罪，並要求在聯合國採取行動。（中央社）