美股｜挪威郵輪跳升8.2% 標普連三漲

美股連續三天大漲，延續近期漲勢，三大指數全面上漲，惟漲幅收斂，科技股、晶片股走勢分歧，Omicron變種病毒病症輕微，輝瑞、BNT疫苗報喜，觀光概念股大漲。恐慌指數跌逾9%，油價持續反彈、金價持平、美國10年期公債殖利率近一周以來首度升破1.5%。

道瓊指數漲35.32點或0.1%，收35,754.75點。那斯達克指數漲100.07點或0.64％，以15,786.99點作收。標普500指數漲14.46點或0.31%，收在4,701.21點。費城半導體指數跌24.30點或0.61%，收3,964.44點。

由於市場對於Omicron 變種病毒的病症輕微，重新消化擔憂情緒，此外，輝瑞、BioNTech表示，共同研發的第3劑疫苗能有效提高Omicron 變種病毒的保護力，同時強調接種2劑疫苗的人依然可以有效預防重症風險。

許多投資人預期Omicron新冠變種病毒將是可控的，在這樣的預期之下，帶動了本周以來的連日漲勢。

投資人期待重新解封，觀光旅遊概念股持續飆升，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）跳漲8.2%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股；嘉年華遊輪（Carnival）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）漲幅均逾5.2%。

航空股、賭場股表現出色，聯合航空（United Airlines）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）連袂上漲逾4%。景順動態休閒娛樂ETF上漲1.1%。

蘋果股價上漲2.2%，雖然iPhone 13需求令人擔憂，但仍獲瑞銀維持買進評等，該公司先前獲摩根士丹利調升目標價至200美元，看好VR及自駕車新品。

聯準會7日公布，美國10月消費者信貸月增169億美元，少於9月的月增278億美元，也不及《華爾街日報》預測的月增250億美元；10月消費信貸年增4.7％，小於9月的年增率7.7％。其中信用卡等循環信貸年增7.8％，車貸、學貸等非循環信貸年增3.7％。

聯準會（Fed）預料將在下周貨幣政策會議，提出縮債幅度倍增至每月300億美元。會議中也有望討論升息時機，以及升息幅度。

美國共和黨與民主黨領袖已就參議院調高債務上限的一項程序達成協議，眾議院已在7日通過該法案，為國會避免災難性的債務違約鋪路。