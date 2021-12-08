世盟辦拉美論壇 談疫情衝擊

自2020年初新冠疫情爆發以來，衝擊國際間經貿與社會。世界自由民主聯盟中華民國總會（簡稱世盟）將在9日晚間11時到隔日凌晨1時，在台北舉辦世盟拉美區域視訊論壇，除增強疫情防範與訊息的交流，亦藉此與國際友人分享台灣抗疫經驗。



世盟表示，本次會議以「新冠肺炎疫情對拉丁美洲的自由民主與經貿發展之影響」為主題，開放全球130多國的世盟會員及各國人士免費視訊收看。出席會議的貴賓有包括墨西哥前大法官、世盟墨西哥分會會長郝雷奇；智利前國會議員、獨立民主聯盟祕書長沙拉貝里；世盟哥斯大黎加分會會長阿爾華雷斯等人。



據了解，當前疫情對拉美國家造成嚴重傷害，感染程度前三名分別為巴西（確診2,220萬例，死亡61.6萬例）、阿根廷（確診535萬例，死亡11.7萬例）、哥倫比亞（確診508萬例，死亡12.9萬例)。三國總和占拉美地區確診數逾七成，死亡數近六成。世界銀行2021年10月的報告指出，拉丁美洲地區2020年經濟衰退6.7％，2021年情況依舊嚴峻。



世盟理事長曾永權表示，至2021年11月，拉丁美洲已有4,480萬人感染新冠肺炎，累計死亡病例達150萬例，占全世界死亡病例總數的30％，整體情況不容樂觀。另據泛美衛生組織（PAHO）統計資料顯示，拉丁美洲約有44％的人口已經完全接種疫苗，但委內瑞拉和宏都拉斯等部分國家接種率仍不到25％。



曾永權指出，新冠肺炎造成全球各地的亂象，對自由民主和經貿產生衝擊，台灣防疫工作的表現，可說是全球防疫體系的模範生，能比較疫情對拉丁美洲地區的自由民主與經貿發展的衝擊，進而與各國分享自身的抗疫經驗。