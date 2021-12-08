蕭茲接任總理 帶領德國進入新時代

德國國會8日選出社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz）出任新總理，為梅克爾長達16年的執政正式畫下句點。由社民黨、綠黨與自民黨組成的聯合政府，將帶領德國進入新的時代。

現年63歲的蕭茲接掌總理大位，將得接手前任留下的長期挑戰，同時還要面對多項短期危機，換言之，蕭茲的執政之路可能崎嶇難行。

聯合政府已經同意一項為期4年的計畫，以整頓德國經濟，對抗氣候變遷，將公共服務數位化，和扭轉人口下滑危機。

但眼下蕭茲得處理德國迄今最嚴峻的疫情，通膨升溫、能源價格飆漲、消費者信心下滑，還有製造業遭遇一連串打擊，包括供應鏈瓶頸、訂單萎縮和技術勞工短缺。

在國際方面，德國與俄羅斯的能源關係緊密，令德國飽受國際批評，備受爭議的「北溪二號」天然氣管線將在12月上線，在此同時，美國指控俄羅斯準備入侵烏克蘭。

此外，蕭茲也必須小心因應德國的安全保護人美國，與主要貿易夥伴大陸的關係惡化。蕭茲表示，民主價值將美國與德國結合在一起，但他並未回應是否會捨棄「北溪二號」，或是加入美國杯葛2022年北京冬奧的行動。

蕭茲在處理國內與國際問題的同時，還得維繫調執政聯盟關係。聯合政府由中間偏左的社民黨、環保派綠黨，與親商的中間偏右自民黨共同籌成，在德國可謂史無前例。三個政黨在諸多議題的政策通常南轅北轍，從稅務到移民等議題皆各有主張。

分析師表示，蕭茲必須避免重蹈過去的中間偏右聯盟覆轍，也就是將大部分的時間和政治資本花在防止聯合政府分崩離析，而不是推動政策議程。

疫情可能消耗聯合政府未來幾個月大部分的心力。蕭茲支持強制接種疫苗已經引發人民抗議，一旦正式實施恐面臨潛在訴訟威脅。