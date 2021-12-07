歐股｜科技股反攻 四大指數全面起漲

Omicron新冠病毒變種毒株初步消息，其所帶來的影響性稍稍不如預期中嚴重，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近日也表示，目前為止的跡象令人振奮，因為Omicron的嚴重性沒那麼高，受此鼓舞，歐股四大指數全面上漲，科技類股向上反攻5.6%，帶動泛歐指數Stoxx 600上漲2.45%。

倫敦FTSE 100指數漲107.62點（或1.49％），收7,339.9點。法蘭克福DAX 30指數漲433.15點（或2.82％），收15,813.94點。巴黎CAC 40指數漲199.61點（或2.91％），收7,065.39點。泛歐指數STOXX 600漲11.47點（或2.45％），收480.18點。

德國聯邦統計局7日公布，10月工業生產經日曆調整後月增2.8％，優於《華爾街日報》訪調預測的月增1％，9月數據修正後為月跌0.5％，與去年同期相比縮跌0.6％。周一甫發布的10月製造業訂單月減6.9％，而日前出爐的採購經理人調查顯示，德國製造業部門仍普遍為供應鏈問題所苦。

會計機構KPMG與英國零售商協會7日公布，受惠於「黑色星期五」促銷活動帶動，英國11月（10月31日至11月27日）零售額年增5％，遠高於去年同月年增幅0.9％，也超出三個月平均增幅2.2％。11月店內非食品銷售額年增30.5％，但線上非食品銷售額年減17.9％。

白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，就初步數據來看，Omicron嚴重程度沒那麼高，這跡象「有點令人振奮」，但他也強調想要更確切了解Omicron全貌，仍需更多數據研判。另據英國藥廠葛蘭素史克（GSK）指出，據初期研究結果，它與美國Vir生技公司合作研發的單株抗體療法，對於Omicron變異株所有突變都有療效。

投資人持續關注聯準會（Fed）動向，Fed預料將在下周貨幣政策會議，提出縮債幅度倍增至每月300億美元。會議中也有望討論升息時機，以及升息幅度。