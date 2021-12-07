美股｜科技晶片股衝 費半飆5%那指漲3%

美股連續兩天大漲，延續近期的反彈氣勢，恐慌指數狂瀉近20%，油價反彈逾3％，道瓊大漲近500點，科技股、晶片股聯袂大漲，帶動費半指數飆漲近5%，那斯達克指數勁揚逾3%，創今年3/9以來最佳單日表現，標普漲幅也逾2%，創今年3/1以來最佳單日表現，輝達大漲7.96%、台積電ADR漲2.67%。

道瓊指數大漲492.4點或1.4%，收35,719.43點。那斯達克指數勁揚461.76點或3.03％，以15,686.92點作收。標普500指數漲95.08點或2.07%，收在4,686.75點。費城半導體指數大漲188.68點或4.97%，收3,988.75點。

在投資人稍稍走出Omicron變種病毒株的影響後，科技股近來壓抑後反彈，那斯達克指數勁揚3.03%，雲端概念股Okta大漲5.7%、Snowflake漲4.9%、Adobe上漲4.4%、特斯拉漲4.24%、蘋果漲3.54%、谷歌漲2.95%、亞馬遜漲2.80%、微軟漲2.68%、網飛漲2.10%、阿里巴巴ADR漲1.57%、臉書漲1.55%。

晶片股是今日大贏家，輝達漲7.96%、艾斯摩爾漲6.56%、高通漲4.71%、博通漲4.50%、超微漲4.16%、聯電ADR漲4.15%、美光漲4.10%、英特爾上漲3.10%、台積電ADR漲2.67%、德儀漲2.27%。

蘋果上漲3.5%，該公司先前獲摩根士丹利挑升目標價至200美元，看好VR及自駕車新品。

油價上漲、全球石油需求恢復，能源股鼓舞，Diamondback、Devon Energy連袂漲逾6%、西方石油（Occidental Petroleum）漲4.2%。

聯準會（Fed）預料將在下周貨幣政策會議，提出縮債幅度倍增至每月300億美元。會議中也有望討論升息時機，以及升息幅度。