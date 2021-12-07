澳央行：Omicron不會拖累經濟復甦

新變種病毒Omicron壓境恐帶來新變數下，澳洲央行（RBA）7日政策會議決定讓基準利率續留在歷史低點，購債計畫也維持不變。儘管RBA聲稱Omicron不致打亂經濟復甦，但升息還要再等一段時間。

RBA總裁洛威（Philip Lowe）在聲明中指出：「冒出Omicron這個新變異株，成了不確定性的新來源，但預料不會讓復甦亂了套。經濟可望在2022年上半，回復到Delta疫情侵襲前的水準。」

然即便澳洲經濟在明年反彈，距離央行2010年來首度升息還有一段時間。洛威強調：「除非實質通膨率在2％到3％目標區間持續一段時間，RBA理事會不會調升現金利率。」

洛威表示，必須等到失業率降得夠低，勞動市場緊俏到帶動薪資成長，高於目前的水平，這需要一些時間，RBA理事會會保持耐心。

雖然RBA周二仍唱鴿調，對於貨幣政策由鬆轉緊態度謹慎，但市場預期國際通膨壓力終將席捲澳洲經濟，RBA料於後年升息。

倫敦調研機構凱投宏觀（Capital Economics）認為，澳洲啟動升息時間可能比RBA預期的還早。凱投宏觀預料RBA下次例會（明年2月）會將升息預測提前，由預定的2024年提早到2023年初，2023年結束前升息3碼（75個基點）。

RBA周二的政策聲明，讓官方現金利率維持在0.1％的歷史低檔，現行購債措施也保持原狀，明年2月例會RBA料將縮減每周收購政府公債的規模。

有經濟學家預期，鑑於澳洲經濟迅速復甦，加上通膨壓力持續升高，RBA勢必會讓量化寬鬆（QE）完全退場。

洛威指出，明年2月例會，RBA理事會會好好審視購債計畫。他說到明年2月中旬，RBA總計持有3,500億澳元公債資產，這給經濟提供相當大的支撐。

澳洲第3季國內生產毛額（GDP）萎縮1.9％，主要是為了防堵Delta變種病毒擴散，澳洲超過一半人口被迫重新回到封城狀態。但隨著防疫解封，第4季可望恢復擴張。