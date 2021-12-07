全球石油巨擘:未來幾年石化燃料需求不墜

全球石油巨擘高層在第23屆世界石油大會（World Petroleum Congress）6日指出，儘管全球努力轉型至低碳能源，但未來幾年全球對石化燃料的需求依然維持強勁。

投資人對Omicron變種病毒的憂慮減輕，帶動近日國際油價強勁反彈。布蘭特2月期油繼6日收高4.6％後，7日盤中續漲2.6％，報每桶74.96美元；美國西德州1月期油6日勁升4.9％，7日又強彈3％，報每桶71.57美元。

美國艾克森美孚（Exxon Mobil）、雪弗龍（Chevron），與沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）等石油巨頭執行長，在休士頓舉行的世界石油大會指出，雖然全球得因應氣候變遷帶來的風險，但全球經濟體仍然無法完全捨棄石化燃料。

雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）表示：「石油與天然氣仍是滿足全球能源需求的重要角色。」

變種病毒造成部分大咖缺席會議，包括英國石油（BP）執行長隆尼（Bernard Looney）、加拿大天然資源部長威爾金森（Jonathan Wilkinson），以及卡達能源部長暨卡達能源公司（QatarEnergy）執行長卡比（Saad Sherida al-Kaabi）等。

不過部分與會者似乎不畏新變種病毒為市場帶來的額外不確定性。油田服務商Halliburton執行長米勒（Jeff Miller）表示，自2014年來全球石油與天然氣投資不足，造成全球市場能源短缺。多年來市場首度出現買家尋找石油，而非石油尋求買家的現象。

科學家仍試著了解Omicron可能帶來的健康風險，專家對新變種病毒對石油需求的影響預測差異頗大。

研究機構IHS Markit預測，Omicron恐讓飛機燃油需求每日減少10萬桶，占整體比重不到1％。不過Rystad Energy則預估，2022年第一季每日石油需求可能流失多達290萬桶。

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