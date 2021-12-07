布局電動車 奧迪傳聯手陸互聯網三巨頭　

南華早報報導，德國車企奧迪（Audi）據報已經與阿里巴巴、百度和騰訊結成夥伴，在大數據、物聯網（IoT）和城市交通領域展開合作，以利用這些公司的優勢，提高奧迪對中國買家的吸引力。

報導引述奧迪集團中國及香港區銷售主管Giorgio Delucchi表示，奧迪計劃2025年在其大陸工廠組裝5款電池動力的電動汽車。

他並稱，奧迪力爭在即將推出的車型中使用最好的訊息娛樂、自動駕駛和數位連接技術。

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