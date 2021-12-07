布局電動車 奧迪傳聯手陸互聯網三巨頭 工商時報 賴瑩綺 2021.12.07 德國車企奧迪（Audi）據報已經與阿里巴巴、百度和騰訊結成夥伴，在大數據、物聯網（IoT）和城市交通領域展開合作。圖／freepik 南華早報報導，德國車企奧迪（Audi）據報已經與阿里巴巴、百度和騰訊結成夥伴，在大數據、物聯網（IoT）和城市交通領域展開合作，以利用這些公司的優勢，提高奧迪對中國買家的吸引力。 報導引述奧迪集團中國及香港區銷售主管Giorgio Delucchi表示，奧迪計劃2025年在其大陸工廠組裝5款電池動力的電動汽車。 他並稱，奧迪力爭在即將推出的車型中使用最好的訊息娛樂、自動駕駛和數位連接技術。 延伸閱讀 錢進科技股 8檔AI基金資金強湧 7投信把脈 2022年元宇宙等8大產業出運 通吃電動車、元宇宙 00895指數調整做了什麼？ 2021財經大事回顧 新冠戰役再起 打炒房緊箍咒 台股512驚魂記 電力off噩夢 塞港蝴蝶效應 大斷鏈的時代 金融業併購風 中國監管風暴 CPTPP敲門磚 台積電全球夯 元宇宙是什麼 通膨暗潮洶湧 加密貨幣爭鳴 1.5度C救地球 習拜強權對話 騰訊互聯網阿里巴巴百度奧迪自駕車技術