美中殺到金融戰 中概股大逃命 老謝曝輸家

滴滴宣布從美國下市，返回香港上市，引爆投資人對中概股前景擔憂，未來恐出現一波中概股下市潮，拖累上周五滴滴、百度等相關股價暴跌。財信傳媒董事長謝金河表示，美中金融戰最大的輸家可能是華爾街投資銀行，過去投行仲介中企到美國上市，大家都賺翻了，如今沒生意可做，高盛在阿里慘賠後，大摩也遭滴滴割韭菜，美中金融戰恐是一場堅壁清野的殺戮戰場！

謝金河在臉書發文指出，美中從貿易戰、科技戰，一路延伸到金融戰，這一周微博回港上市，滴滴宣布從美國下市，回到香港掛牌，已在市場造成巨大衝擊，12月3日滴滴股價大跌22.18%，百度、Bili、Pdd跌幅都超過7%，在美國上市的中企股全面下挫。

如果從跌幅來算，拼多多從212.59跌到51.91美元，跌幅75.6%，災情最嚴重，拼多多熱烈響應共同富裕，三月宣布捐18.5億美元，五月再捐3.7億美元，七月又宣布明年獲利全數捐出，股價從此一蹶不振。滴滴今年以14美元上市，股價一度漲到18.01美元，現在剩6美元，如果滴滴下市，所有參與滴滴投資的股民全部都賠錢。其他如阿里、百度、Bili等，股價從最高跌下，都已重挫6成以上。

謝金河提到，外媒報導，中証監禁止VIE可變權益實體(Variable Interest Entity)赴外國上市，雖然中國証監會否認，但從阿里、百度、網易、京東等回港上市，已經可以看出中國加大監管力度，所有VIE上市的企業，可能會遭到更嚴格監管，返回香港上市，已是必要途徑。

他認為，另一方面，美國對中資企業財報監理也愈趨嚴格。5月20日參議院通過外國公司問責法，來美國上市的企業必須遵守PCAOB(Public Company Account Oversight Board)，也就是公眾公司會計監督委員會的查帳，這對中國來說，這是侵犯國家主權行為，絕不會讓步。

「在雙方各有堅持的情況下，中資企業從美國下市，到香港上市，已成定局。」謝金河直言，最大的輸家很可能是華爾街的投資銀行，過去這些投行仲介中企到美國上市，大家都賺翻了，現在可能沒有生意可做，高盛可能在阿里慘賠後，大摩也恐在滴滴賠不少，美中金融戰恐是一場堅壁清野的殺戮戰場！

針對媒體報導提及中國將禁止 VIE 架構企業赴海外上市，推動中概股下市，中國證監會出面澄清，這完全是錯誤解讀。

中國證監會表示，對中資企業選擇境外上市地點抱持開放態度，尊重企業依法合規自主選擇上市地點，並進一步提到目前還有一些中資企業正積極與海內外上市監管機關溝通，推動美股上市事宜。

（中時新聞網 吳美觀）