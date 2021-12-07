三星高層人事大地震 3共同執行長全撤

外媒報導指出，三星電子今（7日）宣布將行動和消費電子部門合併，將原本的3大事業部門簡化為消費電子與半導體2大事業，原本3位執行長全部換掉，並任命視覺顯示業務負責人韓宗熙（Jong-hee Han）升任副董事長兼聯席首席執行長，領導新合併的行動和消費電子部門，並繼續領導電視業務。

另外，三星電機執行長慶桂顯（Kyehyun Kyung）被任命為三星電子聯席首席執行長，將領導半導體事業部門。這也是三星自2017年來最大的一次企業重整與人事改組。

這一波異動的3位共同執行長分別為負責半導體事業的金奇南（Kim Ki-nam）、負責消費電子的金玄石（Kim Hyun-suk），以及負責行動通訊部門的高東真（Koh Dong-jin）。

三星集團副會長李在鎔8月被假釋後，即曾提及將進行內部革新，取消論資排輩的舊習，三星集團現正專注於半導體、人工智慧、機器人以及生物製藥等領域，並計畫在未來3年內在這些領域投資2060億美元（約新台幣5.7兆元）。

其中，三星電子計畫投資約1500億美元在包括晶圓代工業務在內的邏輯晶片，目標為超越台台積電，在2030年成為晶片代工製造領域的第一，11月底在李在鎔出訪美國後，選擇落腳德克薩斯州泰勒市，投資170億美元作為美國晶片廠的設廠地點。

（中時新聞網 曹逸雯）