白宮宣布外交抵制北京冬奧 國際奧會尊重

白宮發言人莎琪今天宣布,鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為,美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。

莎琪(Jen Psaki)今天的宣布並不意外。華盛頓郵報(Washington Post)11月時就率先報導拜登政府考慮外交抵制北京冬季奧運。拜登也向媒體透露,正在考慮抵制京奧的可能性。

莎琪在白宮的例行媒體簡報上表示,鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為,拜登政府不會派出外交或官方代表出席北京冬奧與殘奧。

她引述拜登告訴中國國家主席習近平的話指出,為人權挺身而出是美國人的DNA,促進人權是美國的基本承諾,美方會堅定立場,並持續採取行動促進中國與其他地區人權。

數個月來,不少美國國會議員、人權團體呼籲拜登政府外交抵制北京冬奧。民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)5月時即曾在一場聽證會上呼籲外交抵制北京奧運。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼(Mitt Romney)帶頭的跨黨派參議員10月底也聯手提出一項針對2022財政年度國防授權法案(NDAA)的修正案,強制要求美國政府外交抵制北京冬奧。

國際奧會:尊重美國外交抵制北京冬奧

國際奧會(IOC)今天表示,尊重美國政府對2022年北京冬季奧運實施外交抵制的宣布。

一名國際奧會發言人告訴記者:「政府官員和外交官是否到場,純屬各國政府的政治決定,國際奧會本於政治中立態度,完全予以尊重。」

國際奧會指出,美國政府的宣布「表明了,奧運以及選手們的參與超越在政治之上,我們對此表示歡迎」。

「各界對運動選手和奧運的支持近數月來已多次表達,最近一次是聯合國通過的決議案,標題為『以運動和奧運理想創建一個和平與更美好的世界』(Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal)」。

國際奧會說,這項決議案是由聯合國173個會員國在上週大會中共同提出,並獲全體193個會員國同意通過。