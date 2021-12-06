美股｜道瓊強彈646點 阿里ADR狂飆10％

Omicron沒那麼嚴重！美國股市周一（6日）反彈收復上周失土，道瓊大漲646.95點，那斯達克指數、標普500指數漲幅也在1%左右。費城半導體指數開盤重挫近100點，尾盤收斂小跌0.12%，收復3,800點關卡。英特爾漲3.53％、臉書漲3.59％、阿里巴巴漲10.40％

道瓊指數大漲646.95點或1.87%，收35,227.03點。那斯達克指數漲139.68點或0.93％，以15,225.15點作收。標普500指數漲53.24點或1.17%，收在4,591.67點。費城半導體指數跌4.46 點或0.12%，收3,800.07點。

沙烏地阿拉伯5日宣布將調高銷往亞洲與美國買主的官方油價，顯示原油需求暫時沒有受到Omicron變異株事件影響，加上美伊核談判上周觸礁，帶動國際油價周一（6日）回升到每桶70美元以上，漲5.69%。

經濟重啟概念股獲資金買盤敲進，包括能源股、工業類股、航空類股均成漲勢。奇異 (General Electric)、波音（Boeing）漲幅逾3%；雪佛龍、開拓重工則分別上漲1.5%、1.7%。

旅遊休閒類股表現頗佳，聯合航空（United Airlines）跳漲8.3%、美國航空（American Airlines）漲幅也有7.8%；皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）、嘉年華（Carnival Cruise Lines ）連袂漲逾8%。永利度假村（Wynn Resorts）上漲6%，旅遊預定平台Expedia上漲6.7%、Booking Holdings漲5.3%。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）5日的發言，根據Omicron現有資訊而言，感染後造成的嚴重程度，初步來看是「令人振奮的」。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士 （Dr. Rochelle Walensky）表示，新變種病毒Omicron在短短不到2周的時間裡，已經蔓延全美至少15個州

另一方面，估值相對高的科技股及醫療保健類股則陷入賣壓，那斯達克指數仍上漲近1%，遜於標普500指數、道瓊指數。默德納（Moderna）暴跌13.4%、超微（AMD）、輝達（Nvidia）則分別下跌3.4%、2.1%。

美國10年期公債殖利率上漲，上周因Omicron病毒影響下跌。