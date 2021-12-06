穆斯克越賣越多 持股多56.4萬股

過去幾周特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）出售了大量的特斯拉持股，但現在其持有的特斯拉股票卻不減反增，比開始狂賣持股時還多出56.4萬股。

分析指出，穆斯克不會放棄持有特斯拉股票，儘管他承諾會遵照在推特上進行的意見調查結果。當時近六成參與投票的追蹤者贊成穆斯克出售10%的特斯拉持股，以繳納行使認購權所衍生的高額稅金。到目前為止，穆斯克共已套現1,010萬股，較其原定目標還差約700萬股。

穆斯克持有的特斯拉股票不減反增，主要因為他在出售股票的同時，也在行使選擇權認購更多股票。他以每股6.24美元行使認購權，這個價格比特斯拉目前股價的1%還要便宜很多。

上周五特斯拉股價大跌6.42%，收在1,014.97美元，使穆斯克的淨資產一夕蒸發152億美元。但根據彭博億萬富豪指數，穆斯克目前的財富為2,689億美元，今年以來仍然暴增了72%。

這些特斯拉股票，已經使穆斯克成為這個星球上的首富。

自11月6日在推特發起意見調查以來，穆斯克已經行使選擇權認購了1,070萬股特斯拉股票。事實上，無論他當初是否在推特進行意見調查，穆斯克都會行使認購權並出售持股套現。如果不行使，這些選擇權將於2022年8月到期。

穆斯克還有1,220萬股即將到期的選擇權尚未行使。如果按照他過去的做法來看，他可能出售大約530萬股這些新認購的股票來支付稅金，但這麼一來一往，穆斯克持有的特斯拉股票仍將比現在還多出近700萬股。

迄今穆斯克保留了他所認購的大部分股票，不像特斯拉董事長Robyn Denholm等其他高層一樣，在行使選擇權時也將股份全部出售。

待上季財報公布後，依照其績效表現，特斯拉很可能再提供穆斯克更多認股選擇權。華爾街普遍預期，依據特斯拉的第四季業績表現，穆斯克可能獲得一筆840萬股的選擇權，而2022年第一季業績則可能讓他再獲得另外兩筆選擇權。

（時報資訊 柯婉琇）

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