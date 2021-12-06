比特幣上周閃崩 分析師2前提斷言虛幣未來

虛擬貨幣市值最大的比特幣價格上周末在1個小時內閃崩近1萬美元，最低一度跌至42,000美元，距離11月的歷史高點68789美元，拉回幅度高達37.6%，知名半導體分析師陸行之表示，假如連台積電都看好未來元宇宙虛擬世界，假如全世界央行都還在印鈔票，少部分虛擬貨幣反而會成為未來元宇宙虛擬世界的主流貨幣，想想元宇宙裡連國家的界線都沒有了，哪來的國家貨幣。

陸行之今（6日）在臉書表示，股神巴菲特與柏克夏海瑟威副董事長孟格是當今股神二人組沒有問題，但對新科技提出看法還是要先深入研究一下再發言。

陸行之指出，假如連台積電董事長劉德音都看好未來元宇宙虛擬世界給科技及半導體行業帶來的革命性改變，假如全世界央行都還在亂印鈔票，隨意發債，他認為少部分限量加密虛擬貨幣反而會成為未來元宇宙虛擬世界的主流貨幣。

他也說明，他同意大部分虛擬貨幣都可能歸零，少部分虛擬貨幣會存活，目前也看不出來哪個虛擬貨幣可以存活，也無法預測價格走勢。

陸行之表示，想想元宇宙裡連國家的界線都沒有了，哪來的國家貨幣，希望Meta／Facebook 20年之後還存活，結果如何，再來找這篇短文。

比特幣價格4日在1個小時內閃崩將近1萬美元，最低一度跌至42,000美元。而柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger）3日在雪梨的Sohn投資大會再次表達他對加密通貨的反感，他認為加密通貨不該被發明，中國大陸禁止加密通貨是正確的決定。

（中時新聞網 曹逸雯）