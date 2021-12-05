錯過大宗商品榮景 鈀金、鉑金今年逆勢跌

追蹤24種包含貴金屬等大宗商品的標普高盛商品指數，今年來累漲近36％，全年可望創2009年來最大漲幅。但鈀金與鉑金等價格今年來逆勢下跌，跌幅達兩位數，各自可能出現六年來與三年來首次年度收黑。

迄12月3日止，紐約最活躍鈀金期貨價每盎司收1,812.6美元，鉑金收926.2美元。

鈀金去年大漲28.5％，今年跌破2,000美元，迄今累跌逾26％。鉑金去年上漲10.44％，近期跌破1,000美元並累跌逾14％。

鉑金今年來累跌幅度已超過去年的漲幅，專家認為跟鈀金相較，鉑金價位可能被「嚴重低估」。

全球晶片供應短缺對鈀金與鉑金等市場需求帶來負面影響。

世界鉑金投資協會（World Platinum Investment Council）研究部經理雷蒙特（Trevor Raymond）指晶片短缺已嚴重影響投資人信心，和其紐約商品交易所（COMEX）持有的部位。

今年來車用晶片供應不足已影響車商生產，從而波及跟汽車生產相關的原料需求。

雷蒙特說，鈀金主要製造汽油車觸媒轉化器，鉑金主要製造柴油車的觸媒轉化器。雖然兩者均受車用晶片短缺影響，但全球汽油車數量高於柴油車，令車商減少鈀金使用量遠超過鉑金。

他指鈀金去年大漲也為今年大跌埋下伏筆。車商為降低成本，轉用價格約一半的鉑金，需求量大減進一步衝擊投資人對鈀金的信心。

全球鉑金礦場今年供應量，擺脫去年新冠疫情影響而逐步回升。世界鉑金投資協會（WPIC）11月底公布最新季報預測，今年鉑金供應量年增19％至823.5萬盎司。

WPIC預測今年鉑金的投資需求量年跌86％，因為今年鉑金的供應量較需求量高出76.9萬盎司。在價格走低影響礦商生產意願下，預計明年供應過剩量縮小至63.7萬盎司。