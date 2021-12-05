標普：中國發行人境外上市監管熱度升溫

標準普爾全球評級5日指出，從國際數據和訊息揭露風險的角度來看，中國監管機構正在重新審視具多重股權結構（variable interest entities, VIE）的陸企海外公開公司，特別是中國科技海外上市公司正受到進一步審查。

滴滴出行擬退出紐約證券交易所，轉而在香港重新上市，再度讓陸企在海外市場掛牌成為焦點。雖然沒有陸方的明令，今年6月30日之後，中國大陸企業在美國的IPO宣告停止，中國官方要求所有海外 IPO 候選公司在進行 IPO 之前，需接受各種網絡安全和數據安全檢查，且需要獲得政府的明確批准。

今年下半年來，沒有任何陸企獲得美國上市的批准。標普分析師庫爾茲表示，陸方對 VIE 結構的任何審查均視為進一步朝著訊息收緊、要求披露風險內容，大多數採用 VIE 結構的受評發行人已經在香港或中國大陸進行二次上市，並擁有顯著的財務緩衝。例如，一年來有唯品會在香港完成了二次上市，微博即將在香港完成二次上市。

在美掛牌陸企尋求其它市場二次上市的壓力，也有來自美國。標普指出，根據《外國公司責任法》等法規對於使用 VIE 結構的公司，要求增加股東等資訊的披露，如果外國公司連續三年無法接受公眾公司會計監督委員會的檢查或調查，該法將禁止外國公司在美國交易所上市。