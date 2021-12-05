陸重組稀土3巨頭 打造超級巨獸擁訂價權

大陸為全球最大稀土生產國，握有約80%的稀土供應，鑑於其為全球重要戰略資，稀土也成大陸對抗西方國家的戰略籌碼。知情人士透露，在和美國關係逾趨緊張之際，大陸將整併3家國有礦企，成立一間世界最大的稀土公司，以維持在供應鏈中的主導地位。

華爾街日報報導，知情人士透露，大陸已經批准成立世界最大稀土公司，新成立的公司將命名為中國稀土集團（China Rare Earth Group），預計最快本月於大陸江西省成立。

知情人士指出，中國稀土企業將透過整併多家國有企業成立，其中包括中國五礦集團（China Minmetals Corp.）、中國鋁業集團（Aluminum Corp. of China Ltd），以及贛州稀土集團（Ganzhou Rare Earth Group Co.）等3家礦企。

知情人士表示，目前尚不清楚新公司是否會於大陸開展業務，且會對內蒙古的稀土業務產生什麼影響，但重組後可強化大陸的訂價權，並藉由在稀土強大的影響力，維持其供應鏈主導地位。

川財證券首席經濟學家陳靂曾表示，若重組成功，公司將擁有大陸每年70%重稀土、40%輕稀土的開採量，有望成為全球霸主級的稀土企業。

（中時新聞網 蔡宗倫）