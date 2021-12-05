私募股權公司今年收購企業金額創新高　

私募股權公司的企業收購熱潮再度重現！根據Dealogic的統計顯示，今年來私募股權公司宣布在美國的企業收購金額累計已達創紀錄的9,444億美元，不僅是去年同期的2.5倍，更為2007年、也是前一次創下紀錄高峰的逾兩倍。

Dealogic還指出，年初以來在美國已有5件超過100億美元的大型交易，相當於2007年的交易件數總額，不過仍低於2006年的9件。

然而推升交易規模愈來愈大，主要是受到像退休基金等機構為了在低利率時代尋求高報酬率，相繼將資金湧入私募股權公司。

根據Preqin私募股權公司提供的數據，今年來專門投資企業收購的基金已在北美籌得3,148億美元，這也推升在該地區可用現金攀升到7,556億美元的新高紀錄。

然而這波籌資熱到目前依然不見退燒跡象，這也意味私募股權公司的收購企業風潮將會持續下去。Thoma Bravo、KKR、凱雷集團與Permira Advisers最近都在募集相關資金，目標從150億美元到220億美元不等。

隨著年底將近，這些公司的企業收購行動預料將會加速。一周前貝恩資本與Hellman & Friedman同意以170億美元買下醫療保健科技公司Athenahealth。上述兩家業者專門鎖定的收購交易多在醫療保健與科技兩大領域，貝恩解釋，這兩者是當前美國經濟成長最快的產業，而且還有許多整合空間。

更早之前，KKR與全球基礎建設合夥公司則宣布，將以近120億美元收購資訊中心營運商CyrusOne。此外Advent國際公司與Permira則將聯手砸下118億美元，買下資安軟體業者McAfee。

今年來隨著美股不斷締造新高，加上利率水準依舊處在低檔，不僅是私募公司的企業收購熱潮方興未艾，連IPO市場也熱鬧滾滾、募資規模有望在今年締造新高，此外企業合併數量也為去年的兩倍。