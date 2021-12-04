陸稀土巨無霸 傳年底誕生

在中美科技戰與全球資源戰背景下，中國政府近期對稀土動作頻頻，繼9月底對五礦集團、中國鋁業兩大央企以及江西省贛州市政府旗下資產進行重整後，外媒4日披露，中國最快將在12月底成立名為「中國稀土集團」的超大型國有稀土企業，藉此提升產業集中度，並強化其在全球稀土業的定價權。

華爾街日報4日報導，多名消息人士指出，中國政府已批准成立一家超大型國有稀土企業，新企業將命名為中國稀土集團，最快於12月在江西省成立，這家新企業是先前透過合併幾家國有企業的稀土資產而成立，包括五礦集團、中國鋁業，以及贛州稀土集團。

分析人士指出，這家新成立的國有稀土企業，主要是中國在面臨與美國的緊張關係加劇之際，試圖保持在戰略金屬供應鏈中的主導地位，旨在進一步加強中方的定價權及削弱西方主導關鍵技術的局面。

中國作為全球最大的稀土生產國，2021年產量預估為16.8萬噸，約占全球總產量6成，其中約有4.6萬噸出口各國，但稀土定價權長期以來受到西方各國主導，中國雖具有強大產能，但國內企業散而不強，缺乏規模效應，且常進行削價競爭，促使官方對業界進行整合，企圖塑造一南一北兩大稀土集團。

今年9月下旬，五礦稀土公告稱，其實控人中國五礦集團正與中國鋁業集團、贛州市政府籌劃相關稀土資產的戰略性重組，方案尚未最終確定，還需獲得主管部門批准。消息立刻引發全球市場關注。

陸媒指出，當前中國有六大稀土集團，兩大國資委全資持股的央企五礦集團及中鋁集團均為當中成員，五礦集團持有五礦稀土23.98％的股份，中鋁集團則持有中國稀有稀土52.96％的股權。另外，贛州市國資委控股的贛州稀土集團，也持有六大成員南方稀土集團94.5％股份。由於贛州占有全球七成的中重稀土年產量，當時市場認為，本次重組將誕生中重稀土領域的巨無霸企業。