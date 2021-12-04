新創公司出手 燃油經典車變身電動車

節能減碳意識抬頭下，電動車大行其道，在傳統汽車廠與科技大廠爭相投入電動車領域的同時，有多家歐洲與美國新創公司卻反其道而行，將汽柴油經典車改造為電動車，為經典車注入新生，讓車主同時擁有經典與科技。



在高階車款部分，奧斯頓馬丁（Aston Martin）DB6超跑在英國電動車新創公司Lunaz的改造下，成為具備先進技術的電動車，不過這輛電動跑車要價不斐，售價高達100萬英鎊（約130萬美元）。



荷蘭新創公司Voitures Extravert將1960年代的保時捷（Porsche）911改造為電動車，售價為30萬歐元（約33.7萬美元）。



至於大眾化的車款，法國新創公司Transition-One只需幾個小時，就可將飛雅特500和雷諾Clio等大眾市場車款，改造為電動車，費用約為8,000歐元。



新創業者認為，將車主的愛車改造為零排放的電動車，比丟棄舊車和購買新車來得便宜和環保。



電動車改裝是新興行業，市場尚未經過測試，多位產業高階主管對產業前景充滿期待，但也稱該行業極具變動性。



曾在英國超跑製造商麥拉倫（McLaren）任職30年的老將、現為英國新創公司Charge Cars創意長羅勃茲（Mark Roberts）表示：「幾乎每個月都會出現幾家新公司，但我們都不知道一年後有誰會退出市場，或有誰能繼續留下。」



Charge Cars計畫推出電動車版的1960年代福特野馬（Ford Mustang），全球限量499輛，這款獲得福特授權的電動車售價30萬英鎊起跳。



能將經典車改造為電動車的新創公司也吸引傳流汽車零件供應商與製造商的興趣，例如法國輪胎大廠米其林（Michelin）與Charge Cars攜手合作，一同測試新技術。