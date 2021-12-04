女股神跌落神壇 旗下基金持股幾乎全陷熊市

Omicron變種病毒引發近日美股波動劇烈，「女股神」伍德（Cathie Wood）的旗艦方舟創新基金持股幾乎全數跌進熊市。此外，受就業報告失色拖累，美股3日開高走低，三大指數周線連袂收黑。本周市場聚焦疫情發展與10日出爐的最新通膨報告。

方舟創新ETF基金3日收低5.5％，跌至92.43美元，創下2020年11月2日以來新低紀錄。該檔基金全周重挫12.6％，寫下2月以來最大周線跌幅。

方舟創新ETF基金的持股除了兩檔股票外，其餘皆較波段高點下挫逾20％，換言之已進入熊市。創新基金的持股唯獨Trimble與特斯拉未進入熊市，不過跌幅皆較52周紀錄高點下挫逾10％。至於Berkeley Lights、Proto Labs和Skillz，更較52周高點暴跌逾80％。方舟投資公司執行長伍德受訪時，仍對方舟的投資策略信心滿滿。方舟的投資策略聚焦五大數位平台的「顛覆性創新」－基因定序、機器人、能源儲存、人工智慧與區塊鏈技術。

伍德相信她的投資策略將在未來5年開花結果，帶來4倍漲幅。她預期未來幾年將出現最狀觀的創新時期。

伍德與方舟的表現與2020年大相徑庭，當年方舟七檔ETF基金有五檔平均報酬率達141％，主要拜特斯拉與Teladoc Health等股票大漲所賜。

在美股方面，道瓊指數3日盤中一度大跌逾300點，終場跌幅收斂至59.71點或0.2％，報34,580.08點，主要由波音領跌。標普500指數下挫0.8％，收在4,538.43點；科技股雲集的那斯達克指數重挫1.9％，以15,085.47點作收。

周線部分，道指全周下跌0.9％，標指挫低1.2％，那指重摔2.6％。

Omicron變種病毒不確定性引發美股在過去一周波動劇烈，投資人密切關注疫情發展，與10日出爐的11月通膨報告。市場預期美股波動恐將延續。美國通膨現已站上31年新高水準，專家預期通膨將繼續維持在高檔。