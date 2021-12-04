比特幣大跳水 加密通貨連線大跌

加密通貨在4日上午出現雪崩式下跌，比特幣價格在1個小時內閃崩將近1萬美元，最低一度跌至42,000美元，其他加密通貨連袂下挫，跌幅皆深達兩位數。

根據加密通貨追蹤網站CoinDesk報價，比特幣在過去24小時狂瀉約15,000美元，同期市值第二大的以太幣暴跌1,000美元。

4日比特幣最低降至42,019.86美元，稍後回升至47,015.16美元，跌幅高達17.7％。以太幣最低來到3,512.68美元，之後回升至3,889.59美元，跌幅達15.6％。狗狗幣摔幅深達21％，瑞波幣（XRP）、solana與polkadot等加密通貨跌幅將近20％

比特幣在11月初站上68,990.9美元的歷史新高紀錄，帶動加密通貨市值跨越3兆美元大關。比特幣在11月26日跌至54,000美元的7周低點時，已經正式進入熊市，目前價格較紀錄高點重挫逾31％。

根據加密通貨數據平台CoinGecko資料顯示，4日加密通貨市值蒸發逾16％，降至2.31兆美元。

這波加密通貨大跌正值Omicron變種病毒來襲，以及聯準會（Fed）對高通膨的憂慮加重，暗示將加速緊縮貨幣，引發市場不安。部分投資人將比特幣價格跳水視為買進時機，將比特幣納為法定貨幣的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在推特宣布，薩國買進150枚比特幣，平均價格48,670美元。

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