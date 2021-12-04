立陶宛疑遭陸海關除名無法通關 陸媒否認

立陶宛媒體引述商界人士指中國海關已將立陶宛自電子作業系統移除，貨物無法通關。陸媒今天引述知情人士否認，不過中國海關總署官網顯示，近日有物流公司反映「立陶宛的單子過不了」。

立陶宛新聞網站15Min引述一名木材出口商指出，在中國的貿易夥伴無法為他近日抵達上海的貨櫃通關，因為在當地海關電腦系統內，12月1日起就不再有立陶宛這個國家。立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）證實此事。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）3日表示，計劃下週向歐盟執委會正式請求對中國交涉。

陸媒澎湃新聞今天引述一名相關消息人士稱，中國「電子海關」系統裡現在還是有立陶宛；現有電子海關報關系統中仍能查詢到立陶宛。因此，立陶宛媒體說法並不準確。

報導並稱，目前在中國海關總署和商務部官網上，沒有公開法規條例顯示立陶宛木材或貨品被禁運。

微博帳號「深圳張逸軒」今天也上傳一張電子報關系統的截圖顯示，仍能找到「LTU 立陶宛」的選項。

但目前在中國海關總署官網檢索與立陶宛相關訊息，卻發現近日有中國物流公司反映，因報關系統異常，來自立陶宛的貨物無法通關。

在官網的「業務諮詢問題」欄目，編號QQ270300136的用戶在2021年11月30日留言稱，「原產地：立陶宛的單子申報不了」。

留言內容顯示，廣州暢聯國際物流有限公司反映，在幫宜家採購（上海）有限公司申報的時候被退單，退單內容顯示為「邏輯不通過、系統異常」，並指申報地沙田海關經過努力處理，還是沒能解決。

中國海關總署12月2日答覆稱，請留言者聯繫現場海關進行處理，並在處理狀態欄顯示「已處理」。

中國不滿立陶宛允許設立台灣代表處，於11月26日照會立陶宛，將駐立國外交機構降級為「代辦處」。

在此之前兩天，中國外交部發言人趙立堅暗示將會在經貿等領域制裁立陶宛。他說，立陶宛背信棄義，明知故犯，公然製造「一中一台」，在國際上開創了惡劣先例，「既然做了錯事，就必須為此付出代價」。

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