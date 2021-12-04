阿里又遭血洗 謝金河曝這家外資輸到脫褲

港媒報導，寫著「阿里的股價沒有最低，只有更低！」反映香港股民無奈與沈痛的心聲。財信傳媒董事長謝金河表示，所有看好阿里的外資機構都難逃大屠殺，其中美系外資高盛一路加碼，持股近5千萬股成為最大輸家。他直言，在投資市場，投資最有競爭力的企業通常都不會錯，但這次在香港不適用。

隨著美國和大陸加強監管措施，中概股再度迎來黑色星期五，滴滴、阿里巴巴又慘遭血洗，分別暴跌 13.59%和8.7%。

謝金河在臉書以「誰讓阿里巴巴變成吃餃子老虎？」為題發文指出，今年阿里在美國股價一度漲到319.32美元，市值高達8,679.69億美元，一度超越FB。現在跌到119.34美元，市值剩下3,316.17億美元，蒸發5,363.52億美元。

在香港的阿里從309.4狂殺到116港元，股價重挫62.5%，單算今年以來的跌幅就超過50%，作為市場重量級權值股，這是十分不可思議的現象，港股恆生指數大跌，也與騰訊、美團、阿里的大跌有關。

他說，騰訊與阿里是代表中國在香港掛牌市值前兩大的公司，照理說，中國經濟好，阿里及騰訊股價應更好才對，不過，今年騰訊從755.5跌到412.2港元，跌幅46.8%，第三大市值的美團，第三季虧損55億人民幣，股價從460跌到183.2港元，跌幅60.17%，現在大家的焦點都在看阿里，因為誰也想像不到阿里會跌得這麼慘。

「今年摩根士丹利給阿里的目標價是320港元，如今面目全非。所有看好阿里的外資機構都難逃大屠殺，最慘的是高盛集團一路加碼，從第一季的2,463萬股，第二季到3,050萬股，第三季又加碼1,748萬股，持股4,798萬股，是最大輸家。貝萊德原本是阿里的大股東，第一季末持有8,386萬股，第二季殺出7,403萬股，第三季又出688萬股，現在部位只剩295萬股，算是跑得最快的投行。」

謝金河表示，第三季女股神Cathie Wood把手上46萬股阿里全賣光，以現在的部位來看，除了高盛、滙豐有1,716萬股，其他都在數百萬股，這次都成了阿里大屠殺的受害者。在投資市場，投資最有競爭力的企業通常都不會錯，但這次在香港不適用。滴滴準備在美國下市，回港上市，但中央監管力道凌駕一切，未來恐怕也坎坷。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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