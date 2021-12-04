WHO認證Omicron傳染力勝Delta 最危險族群曝

世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）等人3日證實，從早期數據來看，Omicron變種病毒的傳染力比Delta更強，而病毒也正有效傳播；不過，雖然南非住院人數正在增加中，但死亡風險卻未隨之提升。目前確診者以大學生居多。相較於老人而言，年輕人感染往往症狀較為輕微。

「全國廣播公司商業頻道」（CNBC）引述WHO說法，指出目前全球已有38個國家/地區出現Omicron變種病毒案例；相較於2天前僅有23個國家/地區出現Omicron蹤跡，早期數據證實Omicron比Delta變種病毒更具傳染力。

范科霍芙表示，「我們看到成長率正增加中，我們篩檢到感染Omicron的人數也愈來愈多。目前WHO在6個區域的38個國家接到Omicron通報」。

她補充道，「目前需要掌握的是相較於Delta變種病毒，Omicron的傳染力是更強還是稍弱。不過，Delta變種病毒仍在全球疫情中占主導地位」。

世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）則指出，「很明顯地，病毒的確正有效擴散中。我們在先前的Delta大流行中也發現這樣的趨勢。讓我重申，有些事情我們不應該太驚訝」。

Omicron的棘蛋白上約有30處突變，WHO表示其中的部分變種，是造成更強的感染力與避開人體免疫系統保護的關鍵。

南非研究更顯示，相較於過去其他的變種病毒，即使曾經感染新冠肺炎的患者，還是有可能再度感染Omicron病毒。不過，這份由南非流行病模擬暨分析中心（SACEMA）和南非國家傳染病研究所（NICD）發表的研究成果，尚未經過同儕評閱。

范科霍芙認為，現在要斷言感染Omicron的患者病情嚴重程度如何仍言之過早；不過，從初步病例來看，確診者以大學生居多。相較於老年患者，大學生的症狀往往較輕。

但她強調，「部分媒體稱Omicron更溫和，這仍言之過早。每個感染新冠病毒的人，不管是哪種變種病毒造成，一開始都是輕症，有可能病況發展到輕症階段就停止了。當然，也有些人是無症狀感染，伴隨著輕微症狀，並維持一段時間」。

她補充道，南非的住院人數正增加中；但衛生官員還沒有發現致死風險增加，仍需要更多數據才能分析。萊恩也強調，Alpha與Delta變種病毒最初出現時，官員也都發現是輕症。如果Omicron真的會導致重症，至少需要2週的時間才會看到感染Omicron的人死亡率增加。

萊恩重申，「不幸的是，一切都需要時間。先前的變種病毒大流行浪潮中，也有類似的趨勢。當確診人數上升時，需要一兩週才會出現住院與致死案例」。

范科霍芙也警告，現在的報告過於偏頗，會讓人忽視Omicron「有多毒」。由於篩檢出確診Omicron的人都是健康的旅行者，這剛好解釋為何迄今出現的確診病例都是輕症。

她解釋道，如果重症患者自然不會旅行；恰巧是因為能旅行的人都是健康人士，只有輕症症狀，才會讓人有Omicron毒性較輕、不會導致重症與致死的錯覺。「這種偏差的篩檢結果，會隨著時間推移而改變」。

除了呼籲各國增加並加速對新冠病例的基因定序，以找出新的變種病毒並公開分享；兩人也強調疫苗仍是減緩病毒傳播的最有效措施。萊恩更指出，疫苗的不公平與世界各地出現的變種病毒進化，存在著明確的因果關係。

隨著研究人員數據不斷的累積，還要兩週時間才能知道Omicron如何對現有疫苗的影響。萊恩強調，「目前沒有必要改變施打疫苗的政策，沒有證據顯示我們需要調整」。

（ 中時新聞網 江昱蓁）