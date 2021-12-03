Omicron新魔王 突襲全球防疫網

新冠肺炎變異株病毒Omicron是否會突破全球防疫網，目前不得而知，根據最新進度，Omicron已至少蔓延26國，雖未傳出死亡病例，但世界衛生組織（WHO）已發出呼籲，全球疫苗覆蓋率不足、追蹤病毒的檢測量過低，正是新病毒株創造與繁衍的沃土。

新病毒感染症狀為肌肉痠痛、疲憊與輕微咳嗽，感染者的味、嗅覺不會喪失，但因Omicron棘蛋白共有32個突變，其中26個為獨有突變，專家擔憂可能更具傳播力，且部份突變被認為提升Beta變異株避開疫苗保護的能力，其他突變可能增強Delta高傳染性，讓人體免疫系統更難辨識形成破網。

現行疫苗如不足以對抗Omicron病毒，那疫苗公司便得開始研發新疫苗，最快也要等到冬季尾聲或春季初期才可能問世。

首個確診病例出現後，南非的科學家即展開疫苗測試，全球共數十個團隊加入研究，預計12月中才會有結果，目前，各家疫苗公司正等待實驗室測試結果，才能判斷現行疫苗能否產生足夠的中和抗體。採取mRNA疫苗的莫德納藥廠，預計可在2022年初備妥針對該病毒的新疫苗，輝瑞與BNT則宣稱必要時可在6周內調整疫苗並於百日內出貨；AZ因採腺病毒載體技術，疫苗研發需時較長。

新變異株無疑是防疫的一大挑戰，且有多重隱憂，首先，如現行疫苗不足以對抗Omicron病毒，那疫苗公司便得開始研發新疫苗，莫德納與輝瑞推估2個月內可研發完成，但須經過數月臨床試驗，因此新疫苗最快也要等到冬季尾聲或春季初期才可能問世。

隱憂之二，目前病毒現蹤26國，各國防疫以入境限制為主，恐再啟鎖國效應，全球機場、港口、碼頭拉警報，航空海運運價應聲漲，影響全球經濟復甦，晶片、原物料應鏈短缺更嚴重。

隱憂之三，台灣衛福部預估可能在12月就會偵測到Omicron病毒入侵，希望18歲以上國人施打第三劑疫苗。我國自12月1日起已匡列10個重點高風險國家：南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及與奈及利亞，自上述國家入境或轉機的旅客，須入住集中檢疫所並配合專案採檢。

受此波及，美國股市周三（12／1）早盤反彈後終場收黑，道瓊在近兩個交易日崩落逾千點，且1日尾盤又傳美出現Omicron首例，使恐慌指數（VIX）急飆，避險情緒快速升溫，加上對通膨飆升的擔憂，終致尾盤下殺而由紅翻黑。

目前病毒現蹤26國，各國防疫以入境限制為主，恐再啟鎖國效應，全球機場、港口、碼頭拉警報，航空海運運價應聲漲，晶片、原物料應鏈短缺更嚴重。

國際油價也由升轉跌，總統拜登雖說Omicron值得關切，但不須恐慌，也即將公布冬季防疫計畫，民眾只要戴好口罩、接種疫苗，政府會加速研發配送新疫苗，已限制南非等8國旅客入境。歐盟則已有42例確診，建議對非洲南部7國人士實施旅行限制，但確切措施由各成員國自行決定，其中英國病例數增至14例，重新恢復強制戴口罩與PCR檢測；德國可能祭出宵禁、學校停課與限制人際接觸等更嚴格措施。

此外，明年2月即將舉辦冬奧的中國大陸，由於持續嚴格管控與動態清零策略，期使冬奧能順利舉辦，疾控中心表示中國已做好針對Omicron的準備，滅活疫苗、蛋白疫苗、載體疫苗等都做了前期技術研究。而Omicron在香港已有4例，港澳緊急宣布邊境管制，禁止非洲南部8國人士入境。

處於高度戒備的日本，已有2起Omicron病例，首相岸田文雄宣布自11月30日起禁止商務客與留學生等外國人入境，是繼以色列後，另一個再度鎖國的國家。韓國則是出現5起疑似Omicron病例，加上單日新冠確診連兩天破5千創歷史新高，形勢顯得捉襟見肘。

新病毒到底「威力」多強仍待釐清，許多專家認為對經濟造成衝擊有限，台股也無畏Omicron病毒的威脅，顯得老神在在。不過對於兩年來已受盡新冠疫情折磨的人們而言，新變異株的來襲，無疑是對防疫信心上的一次重擊。

病毒變變變 防不勝防

台灣拉警報 追打3劑