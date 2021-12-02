Omicron蔓延 經濟學家：供應鏈危機未完

新變種病毒Omicron蔓延全球，官員與經濟學家擔憂供應鏈瓶頸問題更難解決。美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）指出，在Omicron影響下，供應鏈瓶頸問題可能拖延，導致通膨上升，聯準會可能把有關效應納入政策轉變考量。

威廉斯接受《紐約時報》訪問稱，Omicron增添疫情不確定因素，可能導致部分已出現供應緊張的商品，供需進一步失衡，帶動通膨繼續上揚。

同時，聯準會公布「褐皮書」地區經濟報告顯示，美國經濟保持輕度至溫和增長，前景仍然正面，惟多個地區在11月受到供應鏈瓶頸問題困擾，勞工不足問題也嚴重。

這份報告內容是根據聯準會12個轄區的官員，在11月向所接觸的人士進行問卷調查後得出，為聯準會12月決策會議的參考。

根據報告，部分受訪者不確定供應鏈瓶頸及勞工緊張問題何時紓緩，而供應鏈瓶頸引發物價上升的情況擴至各個經濟環節。

許多港口與企業自今年初以來深陷全球供應鏈的危機，正當危機看似趨緩之際，更棘手的Omicron變種病毒爆發，經濟學家預料，一旦再啟動大規模封鎖，產業供應鏈恐會再度承壓。

牛津經濟（Oxford Economics）首席亞洲經濟學家Sian Fenner表示，「供應鏈仍受到疫情相關問題干擾，Omicron的出現凸顯此波危機尚未結束。」

顧問公司科爾尼（Kearney）資深合夥人洪恩（Per Hong）認為，對於原本就吃緊的供應鏈來說，Omicron就是「又一次的彈性測試」。洪恩表示，由先前的情況顯示，一國若採取防疫封鎖措施，將對其他地區的上下游造成極大的連鎖反應。