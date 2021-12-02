美股｜道瓊強彈逾600點 標普漲1.42％

美國股市周三（12/2）強彈，收復近日交易日失土，石油輸出國家組織（OPEC）開會共商如何因應Omicron變種病毒對石油需求的衝擊，油價、能源股走升，美債殖利率上揚，帶動金融股衝鋒，科技股受挫，恐慌指數（VIX）跌逾10%。此外，受惠波音737 MAX已重新獲得大陸適航許可，道瓊大漲逾600點，標普指數也漲逾1.4%。

道瓊指數大漲617.75點或1.82%，收34,639.79點。那斯達克指數漲127.27點或0.83％，以15,381.32點作收。標普500指數漲64.06點或1.42%，收在4,577.1點。費城半導體指數漲0.067點或0.0018%，收3,810.81點。

美股12/2盤面焦點股：航空股、賭場股、能源股，成為領軍指數強勁反彈原動力。達美航空上漲9.28％、美高梅國際酒店集團上漲7.65％、希爾頓全球酒店集團上漲7.41％。挪威郵輪上漲7.7％、永利度假村上漲8.19％、西方石油上漲2.42％、貝克休斯上漲2.48％。

道瓊指數成分股波音737 MAX在大陸重獲適航許可，該公司股價隨即跳升7.5％。

投資人仍持續關注新冠病毒最新變重Omicron的情況，美國加州於周三發現首例Omicron確診病例，該病患以完整接種疫苗。

美國就業市場持續復甦，美國勞工部周四（2日）公布，上周初領失業救濟金人數回升至22.2萬人，不過仍優於市場預期的24萬人；前值從19.9萬人下修至19.4萬人。

截至11月20日當周，續領失業救濟金人數跌破200萬人，報195.6萬人，低於市場預期的200.2萬人，亦低於前值上調後的206.3萬人。