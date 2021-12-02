Omicron吃掉美股聖誕行情?分析師這樣說

和去年底洋溢著樂觀氣氛的市況大相逕庭，今年底一波接著一波湧現的風險使部分投資人開始揣測還能否指望幾乎在每年12月上演的「聖誕行情」，尤其是現在Omicron新冠變種病毒正在全球快速傳播，以及聯準會的政策立場意外偏向「鷹派」，給市場帶來更大的壓力。

根據Stock Trader’s Almanac提供的數據，自1950年以來，每年11月和12月是標普500指數表現第二和第三好的月份，在這兩個月的平均漲幅達到1.7%和1.5%。

今年因投資人擔心Omicron變種病毒可能破壞全球經濟增長，以及在通膨居高不下之際，聯準會主席鮑爾周二（31日）發表了意外轉向「鷹派」的政策宣言，使11月的美股漲勢在最後幾天被打斷，標普500指數11月收跌0.8%。不過今年以來該指數上漲21.6%，仍然守在歷史高點附近。

分析師表示，儘管這些風險不太可能很快消退，但如果以歷史表現來看，美股仍可望強勢封關。

根據Bespoke Investment Group提供的數據，自1928年以來，標普指數在12月出現正報酬率的機率高達74%，超過其他月份。

如果今年其餘時間的表現一直都很強勁，那麼11月的轉弱只會強化這個趨勢。數據顯示，今年11月是標普500指數第10次下跌，但今年以來的漲幅超過10%。Bespoke表示，以過去歷史來看，前9次發生這種情況時，標普500指數都會在12月收高。

Bespoke宏觀策略師George Pearkes表示，「動能絕對是一大因素，如果股票全年都在上漲，而人們持股不多且願意進場，就可能會想在年底前加碼部位」。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，當標普500指數前11個月的表現很強勁，那麼12月的漲幅往往會更大。自1950年以來，當標普500指數前11月上漲逾20%，那麼在12月的平均漲幅為1.7%，優於這段期間12月整體平均漲幅1.5%。

投資人正試圖了解Omicron變種病毒的危險性，高盛提出了Omicron可能如何傳播以及將如何影響全球增長的4種情景。高盛表示，如果出現了大量確診導致重啟封鎖的「下行」情景，那麼2022年第一季全球經濟成長率可能放緩至2%，較其目前的預測減少2.5個百分點。

儘管如此，許多投資人仍然看好美股將繼續上漲。Natixis Investment Managers Solutions首席投資組合策略師Jack Janasiewicz表示，市場一直在尋找拋售股票的藉口，然而強勁的企業獲利和經濟將持續擴張的可能性，應該能避免股市在年底大跌。（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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