Omicron現蹤26國 世衛籲拉高疫苗覆蓋率

COVID-19新病毒株Omicron蔓延至少26國，世界衛生組織（WHO）今天表示，疫苗覆蓋率不足、追蹤病毒的檢測量過低，都為新病毒株創造繁衍的沃土。

日本放送協會（NHK）在日本時間今天凌晨4時30分自行匯整數據，指出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株已在全球26個國家與地區被發現，包含日本、美國、澳洲、香港等。

法新社稍早報導，世衛強調，能遏止Delta變異株的各項措施，同樣也能阻擋Omicron。

被世衛列為「高關注變異株」（variant of concern）的Omicron，讓世界各國感到惶惶不安。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「新變異株至少已在全球23國出現，預料還會再擴大。」譚德塞發言之後，美國、阿拉伯聯合大公國等也通報確診。

譚德塞表示：「我們必須善用目前用於防止Delta擴散並且拯救生命的各項工具。如果我們能做到，也將能遏止Omicron傳播及戕害人命。」

「但若是各國與個人不做份內應做之事以阻止Delta變異株傳播，那麼他們也無法阻擋Omicron。」

「這也就是我們不斷敦促各國…確保全球各地有公平管道取得疫苗、篩檢、治療的理由。」

疫苗分配愈不平等 病毒突變風險愈高

路透社報導，世衛東地中海地區主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）今天表示，疫苗不平等現象持續愈久，出現更多變異株的機會就愈大。

曼達里表示，目前，東地中海地區7國的疫苗覆蓋率還沒達到10%的門檻。此外，非洲為主的低收入國家取得的疫苗數量僅占全球的0.6%，20國集團（G20）各國則占超過80%。

他在埃及開羅的記者會說，這些國家都代表著高風險環境，恐衍生出更多變異株。他說：「確實，直到每一個人都安全之前，沒有任何一人是安全的。」

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